台媒：兵役延长公告时间推迟 因赖清德忧影响总统选举

台媒报道称，原定台湾行政院在12月8日就会对外公告兵役延长事宜，但由于兵役期延长政策可能会对台湾副总统赖清德的2024年总统大选布局造成影响，台湾国防部才在总统府的要求下，被迫将公告的日期延后。

台湾《上报》星期四（12月15日）刊登的报道称，台湾国防部长邱国正12月7日早上在立法院上宣布会在12月底前公告兵役延长事宜后，台湾总统府就要求国防部对此进行对外进行澄清，原因是赖清德对兵役延长政策表达了疑虑。

在总统府下达要求后，台湾国防部军事发言人就在当天早上11时30分，即邱国正宣布相关消息后不久，还在立法院备询时，发新闻稿对外澄清，称“有关义务役役期的检讨，目前仍在跨部会研议讨论”，否定了邱国正的说法；台湾总统府发言人张惇涵当晚再重申，目前兵役延长事宜还没有确定时程的规划和定案。

报道称，义务役役期延长方案原定规划是国防部在12月7日下午将法案送到立法院，隔天经院会讨论后再对外公告。然而，赖清德担忧这一政策会对他2024年总统大选造成影响，并向总统府表达自己的疑虑，台湾总统府随后也要求国防部将12月8日的公告时间往后推迟。

据悉，在九合一选举前，台湾总统府高层认为定于12月8日在行政院院会讨论是最合适的时间点，但不料民进党九合一选举惨败，丢失大量年轻人选票，才让这一时间表生变。

不过，即使公告时间会被推迟，台湾政府高层目前仍致力于在年底前如期公告兵役延长事宜，因为台湾政府高层认为，在一年的公告时间内，各界可就政策内容与配套法案表达不同意见，国防部也可持续与外界沟通，达成全民共识。若现在就喊停或延迟到2023年公告，拖至2025年才实施，对台湾政府造成的冲击更大。

在台湾政府高层决定如期在年底推动上路后，民进党外交国防委员立委罗致政、王定宇与赵天麟近来接受媒体采访时，口径一致表达应站在“国家安全、利益”的角度处理此事，而非从选举、政党角度去谈兵役要不要延长的问题。

针对《上报》的说法，台湾国防部星期四晚上发布新闻稿反驳，称全案必须针对国际及区域情势、防卫作战需求、提升台军战力及役男生涯规划等因素，以统整方式通盘研议。

新闻稿还称，跨部会协调工作正绵密、顺畅、持续进行，以完备行政程序，媒体报道内容并非事实。