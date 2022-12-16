中国官媒《环球时报》前主编、自诩“躺平派”的胡锡进宣布感染冠病，并形容感染让他觉得踏实。

胡锡进星期五（12月16日）在微博写道，“老胡阳了哈，今天早上测出来的，比两周前我预测自己会在一个月之内中招早了很多天。”

做为放开封控的舆论支持者之一，胡锡进还自我调侃“阳了好啊”，称现在他所处的北京市那么多人感染了，他要是不阳“不足以平民愤”。

胡锡进写道，过去一个多星期他去了医院、急救中心、商超、快递公司等“复杂地方”采访，预感到自己很难躲过感染，但也抱着可以“在刀尖上跳一个漂亮平安舞”的侥幸，很注意个人防护。

他描述自己星期三外出采访后，星期四（15日）下午发现发烧了，但当时检测是阴性，晚上烧到38.4摄氏度，星期五早上才测出来阳性。

他说，自己的症状算不上很重，除了两片退烧药外暂时还没有吃过其他药物，并认为“挺过今天，应该就没事了”。他还说，沾上冠病也基本不会影响做事，但从昨天开始就停止了外出采访，并将在转阴之前严格居家隔离。

胡锡进最后写道，虽然他周围的亲朋好友大部分都染上了冠病，但大家都挺乐观的。“国家决定放开封控，老胡跟着洪流往前走，无论经历什么，我都不会觉得孤独，因为我在周围看到很多很多同伴，我是他们中的一份子。做这样的一份子，我觉得很踏实。”

