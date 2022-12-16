路透：澳门博彩公司将获续约 聚焦非博彩业务

澳门现有的六家博彩公司今天（12月16日）将签署新的十年期合约，新合约要求博彩公司聚焦非博彩业务。

据路透社报道，由于中国政府迫切希望澳门从单一的博彩业转向产业多元化，并吸引更多海外游客，预计签约的博彩公司在新合约期将专注于非博彩活动。

一些分析师预计，签约的博彩公司在非博彩领域的投资累计将高达150亿美元（204亿新元）。

新的十年期合约将于2023年1月1日生效。

对于这六家公司来说，这次的赌注很大。过去两年的大部分时间里，中国实施了严格的冠病防控政策，导致前往澳门的大陆赌客减少，这使得依赖澳门博彩业盈利的公司损失了数十亿美元。

近年来，中国政府对资本外流也进行了更广泛的打击。2021年年末，因涉嫌非法经营跨境赌博和洗钱，澳门赌业大亨、太阳城集团创办人周焯华在澳门被逮捕，重创了一度占据主导地位、利润丰厚的豪客市场。

澳门此前也进行过产业多元化尝试，但均未取得成功。由于投资非博彩业成本高昂，尤其是博彩业利润又相较高，很多赌场运营商不愿投资于非博彩行业。

博彩业占澳门政府收入的80%以上。但澳门政府在竞标中提出了条件，希望新的牌照持有人优先保障本地就业、发展澳门海外旅游市场，并加大对非博彩领域的投资，包括对会展和中医药行业的投资。

高管和分析师称，虽然澳门政府向现有运营商颁发赌场牌照，为受雇于这些公司的当地居民的工作岗位提供了稳定性与连续性，但与过去20年相比，这些公司将在非博彩业务上面临更大的责任。

摩根大通分析认为，未来10年，获得牌照的博彩公司预计将在非博彩领域总共投资1000亿至1200亿(澳门元，下同，170亿至204亿新元)，金沙和银河各投资约250亿元，其余各投资150亿元。

目前，澳门严重依赖来自中国游客，包括香港和台湾在内的大中华区游客占澳门总游客人数的90%以上。