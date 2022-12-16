中国发改委：随着防疫措施优化 中国经济增速有望持续回升

受疫情和封控冲击，中国11月经济活动全面走弱。中国国家发展改革委证实，疫情反弹对经济稳定恢复造成影响，但称随着疫情防控优化措施持续落实和稳经济各项政策效应逐步释放，中国经济增速有望持续回升。

据中国发改委官网星期五（12月16日）发布的新闻稿，发改委新闻发言人就经济社会发展情况答记者问时说，从目前掌握的情况看，中国国内疫情反弹对11月份经济稳定恢复造成一定影响，消费、服务业发展受到制约，外贸进出口出现回落，制造业企业预期有所走弱。

发言人指出，面对新情况新挑战，各地区各部门深入贯彻落实中共中央、国务院决策部署，落实优化疫情防控二十条和新十条等措施，不断提升防控的科学性、精准性，有利于畅通经济循环、促进市场需求恢复。同时，也加力实施稳经济一揽子政策和接续措施，推进政策性开发性金融工具、设备更新改造专项再贷款和财政贴息、扩大制造业中长期贷款投放等落实落地。

发言人说，总的来看，中国经济经受住了超预期冲击因素的影响，展现出较强韧性和潜力，发展质量稳步提升，就业物价基本平稳，经济回稳向好的趋势没有改变。“随着疫情防控优化措施的持续落实，稳经济各项政策效应逐步释放，我国经济增速有望持续回升。”

另一方面，发言人也做出与上个月类似的表述，称中国经济发展面临的外部环境更趋复杂严峻，世界经济增长动能减弱，促进经济持续恢复还需要付出艰苦努力。

针对政策调整对经济走势的影响，发言人介绍说，发改委下一步将全面贯彻落实中共二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作。同时，发改委还将加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展的政策合力，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。

中国国家统计局星期四（15日）发布的最新数据显示，11月社会消费品零售总额同比下降5.9％，创下半年来最大跌幅，同比连续第三个月滑落；规模以上工业增加值增速也从10月的5％大幅回落至11月的2.2％，11月房价也持续走弱。同时，随着各项经济活动走弱，城镇调查失业率升至今年5月以来最高的5.7％，比10月高出0.2个百分点，其中大城市和主要劳动年龄人群的失业率上升幅度较大。