澳门放宽入境规定 谭耀宗：或反映大陆将放宽入境检疫

入境检疫规定被认为紧贴中国大陆的澳门星期五（12月16日）宣布取消入境者集中隔离的规定，全国人大常委谭耀宗认为，这或许意味着中国大陆将很快放宽入境检疫。

据网媒“香港01”报道，谭耀宗受访时说，澳门和中国大陆的通关模式一直以来都是免隔离，此次澳门放宽入境检疫，或许反映中国大陆很快就会放宽入境检疫，只是不清楚具体日期及形式。

谭耀宗认为，按目前趋势，中国大陆一定会放宽入境检疫，只是不知道会否一步到位、还是分开两步走，因为抗疫不走回头路，理论上逐步放宽是比较稳妥的。

澳门冠病感染应变协调中心星期五宣布，因应疫情形势及配合中国国务院防控联防联控机制“新十条”，自星期六零时起优化从香港、台湾和外国入境澳门的检疫规定，从目前的五天集中隔离医学观察及三天居家隔离医学观察，改为五天居家隔离医学观察及三天离境限制。

澳门特首贺一诚过往被问到港澳通关时，都一再重申澳门如果要保持与中国大陆通关，就没办法对香港实施“免隔离措施”。

“香港01”早前引述广东省卫健委相关部门消息称，香港与大陆通关已有具体时间表，最快可在明年1月上旬实行，其中一个“吉日”是1月9日（星期一），到时可能会采取“0+3”模式，即入境人士只须进行三天居家监察。