中国多地急救热线呼叫量激增 吁轻症确诊者勿挤占资源

随着中国官方大幅放宽冠病管控措施，各地感染病例随之暴增，导致多地医院承压。近日，中国全国多地急救中心的急救热线通报呼叫量激增的情况，促使各地急救中心呼吁冠病无症状感染者、轻症患者非必要不拨打急救热线、挤占医疗资源。

据澎湃新闻报道，河南鹤壁120急救中心星期四（12月15日）通报，当地120指挥调度大厅日均受理群众呼救电话400余次，较平时增加2.8倍，日均派诊量、平均受理时长、救护车执行任务时长和消杀时长较平时均增加两倍以上。

该急救中心称，导致这种情况的主要原因除了每年冬季是心脑血管等基础疾病高发期外，120急救热线还收到无症状感染者、轻症患者关于发热等症状的咨询，这些非紧急的电话，挤占了急救资源。“120呼叫量的大幅增加，使我市某些区域某些时段，出现可调派救护车辆紧张的情况。”

天津滨海新区急救分中心星期四也呼吁把120急救资源留给行动不便或者急危重症的患者使用，保证120生命通道始终高效畅通。

消息称，近期由于冬季天气原因及疫情影响，海新区急救分中心近日120急救电话接警数量激增。今年1月至10月，日均接警电话177个，12月14日单日接警数达379次，较去年同期增加151%；单日派车数达286次，较去年同期增加125%。

此外，四川绵阳市、泸州市近几天也通报出现120急救电话激增的情况，导致危急重症患者呼叫120寻求帮助时，无法得到及时救治，因此呼吁冠病感染者非必要不挤占医疗资源。