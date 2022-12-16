日经︰美国拟2023年起遣官驻台工作两年

据日媒报道，美国政府与国会考虑派遣政府官员到台湾学习与工作两年，以增强美台合作，应对中国大陆对台湾日益增加的压力。

根据《日本经济新闻》报道，美国2023年度的国防授权法案（NDAA）中提及将派遣政府官员到台湾，每人平均留台期限最长为两年，第一年学习中文，第二年在台湾的行政机关或立法院工作。

在国防授权法案通过后，美国计划2023年初就开始招募有意参加者，2023年9月开始进行派遣。计划是每年派出十人，先从与经济、安全保障有关的部门招募，美军武官也是招募对象之一，但情报机关不在列。

这个派遣计划将归列在“台湾奖学金法案”之下，预计由非营利组织“西太平洋研究项目”运营。西太平洋研究项目”的执行总监皮尔森（Richard Pearson）跟日经记者谈到了其中的安排。

日经也引述不具名的美国国会消息人士称，美国此举实属罕见，迄今派驻台湾计划一般仅为期数月。

“台湾奖学金法案”发起人之一、参议员马基（Edward Markey）发表声明说，这个项目将“建立更强韧的美台伙伴关系，支持美国对印太地区的承诺”。

另据台湾《经济日报》报道，美国之所以开始派官员长驻台湾，是鉴于美中两国针对台湾议题的对立将长期化，美国政府认为派官员到台湾的行政机关工作，能熟知台湾决策过程等，有助于台美之间的合作。

美国参议院当地时间12月15日通过2023年度国防授权法案，授权未来五年供台100亿美元（136亿新元）无偿军援，并要求加速处理台军购请求。法案接下来送交美国总统拜登签署后生效。