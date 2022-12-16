中国商务部回应中企被美列黑名单：典型的市场扭曲和经济霸凌做法

针对美国商务部将包括长江存储等科技公司在内的36家中国企业列入贸易黑名单，扩大对中国芯片业打击力度的决定，中国商务部表达坚决反对，称这是“典型的市场扭曲和经济霸凌做法”，将采取必要措施维护中国企业的权益。

据中国商务部官网星期五（12月16日）发布的新闻稿，商务部新闻发言人大相关记者提问时说，美国无视中美两国企业开展正常商业交易和贸易往来的事实，不顾中美两国业界的强烈呼声，“泛化国家安全概念，滥用出口管制等措施，动用国家力量扩大打击中国企业和机构，这是典型的市场扭曲和经济霸凌做法。”

发言人说，美国频繁将中国企业列入“实体清单”的做法，干扰中美企业间的正常经贸往来合作，违背市场规律，破坏市场规则和国际经贸秩序，影响全球产业链供应链稳定，损害全球和平发展利益。“这不利于中国，不利于美国，也不利于整个世界。”

发言人呼吁美国立即停止错误做法，回到维护以世界贸易组织为主的多边贸易体制规则的正确道路上来。

中国商务部在回应中也指出，中国主张出口管制应当遵守公正、合理、非歧视原则，不应损害其他国家和平利用出口管制物项的正当权益，不应对合理利用科技进步成果促进发展、开展正常国际科技交流与经贸合作、维护全球产业链供应链安全顺畅运转设置障碍。

另一方面，针对美国商务部星期四（15日）同时将25家中国实体移出“未经验证清单”，中国商务部表示欢迎，称这表明双方可以在相互尊重基础上，通过沟通解决具体关切。