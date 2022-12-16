蔡英文会见大桥光夫：盼台日友好创新局 强调台海和平的重要性

蔡英文总统星期五（12月16日）接见日本台湾交流协会会长大桥光夫时说，盼望台日合作再创新局面。大桥光夫则称，相信台日关系是世界上友好关系的最佳典范。两人都强调了台海和平的重要性。

根据台湾联合新闻网报道，蔡英文欢迎大桥光夫的来访，感谢对提升台日关系的贡献。今年是“日本台湾交流协会”和“台湾日本关系协会”成立50周年。大桥光夫自2011年上任以来，推动台日签署多项双边协定，并且促成“交流协会”更名为“日本台湾交流协会”。

蔡英文指出，台日国会外交越来越热络。今年10月，“日华议员恳谈会”再次来台参加国庆典礼，更首度与立法院“台日交流联谊会”组成游行队伍。上个月，立法院长游锡堃率团回访“日华恳”，有超过60位国会议员出席欢迎晚宴。最近，日本自民党高层、众议员萩生田光一也率团来台出席“台日关系永续论坛”，这些互动交流，都展现出台日友好情谊。

蔡英文感谢日本政府多次在国际场合支持台湾的国际参与。未来，台湾将继续争取参与国际组织，以及加入“跨太平洋伙伴全面进步协定”（CPTPP，也称“跨太平洋伙伴全面进展协定”）等区域经贸合作机制，希望日本能够持续支持台湾，一起促进区域的和平繁荣发展。

蔡英文和大桥光夫都强调了台海和平的重要性。大桥光夫说，台海的和平及稳定，对日本及区域的安全保障极为重要，对国际社会的和平稳定也是相当重要的课题。日本首相岸田文雄分别在与美国总统拜登、中国国家主席习近平等不同国家领袖们举行高峰会时，也再三确认并强调，台海和平及稳定的重要性。

另据台湾《经济日报》报道，在未来的合作上，蔡英文表示，面对全球威权主义的扩张以及后疫情时代的挑战，期待台湾跟日本在国防安全、经济贸易以及产业转型等领域持续开创新的合作成果。

蔡英文还呼吁台日一起努力，共同应对世界新局势，也为台日友好共创新局。

大桥光夫对台湾经济在冠病疫情和俄乌冲突等不利影响下仍然高度增长，表示敬佩。

他还说，台湾与日本一样，共享自由、民主、爱好和平的价值观，也是支撑全球供应链非常重要的伙伴，在世界上有其极重要的存在地位。

大桥光夫指出，各国如果能够像台日一样，又是邻国，关系又友好密切，相信“战争”这两个字就会从世界上消失。他相信台日关系是世界上友好关系的最佳典范。