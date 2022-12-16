中共中央经济工作会议强调要大力提振市场信心

中共中央经济工作会议在北京举行，会议强调要更好地统筹疫情防控和社会发展，大力提振市场信心，做好稳增长、稳就业、稳物价的工作。

根据中国中央电视台报道，一年一度的中央经济工作会议星期四至星期五（12月15日至16日）在北京举行。这是中国每年最高级别的经济形势分析与决策会议。

中共总书记习近平出席会议并总结2022年经济工作、分析当前经济形势，以及部署2023年的经济工作；总理李克强对明年的经济工作做了部署，新晋中共政治局常委李强作总结讲话。

为期两天的闭门会议研判，当前中国经济恢复的基础不牢固，面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的三重压力，外部环境动荡不安，给中国经济带来更深的影响。不过，会议也指出，中国的经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，明年经济运行有望总体回升，要坚定做好经济工作的信心。

会议要求，明年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力；同时，积极的财政政策要加力提效，保持必要的财政支出强度，在有效支持高质量发展中，保障财政可持续和地方政府债务风险可控。

会议也提出，要保持货币流动性合理充裕，引导金融机构加大对小、微企业的科技创新和绿色发展等领域的支持力度。

根据会议部署，接下来中国要着力扩大国内需求，把恢复和扩大消费摆在优先位置；中国也将加快建设现代化产业体系，围绕制造业重点产业链，找准关键核心技术和零部件薄弱环节，集中优质资源合力攻关，保证产业体系自主可控和安全可靠，确保国民经济循环畅通。

会议也提出，要切实落实“两个毫不动摇”，并称“针对社会上对我们是否坚持‘两个毫不动摇’的不正确议论，必须亮明态度，毫不含糊”。

“两个毫不动摇”指的是““毫不动摇地巩固和发展公有制经济”，以及“毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展”。

会议还要求，从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来，从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大；依法保护民营企业产权和企业家权益；各级领导干部要为民营企业解难题、办实事，构建亲清政商关系。

在吸引和利用外资方面，会议强调，要扩大市场准入，加大现代服务业领域开放力度；积极推动加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定和数字经济伙伴关系协定等高标准经贸协议，主动对照相关规则、规制、管理、标准，深化国内相关领域改革。

会议还提出，要为外商赴华从事贸易投资洽谈提供最大程度的便利，推动外资标志性项目落地建设。

在房地产政策上，会议要求，确保房地产市场平稳发展，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，满足行业合理融资需求，推动行业重组并购，有效防范化解优质头部房企风险。

会议也重申，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。

在疫情防控方面，会议未提“外防输入、内防反弹”，而是强调要优化调整防疫政策，顺利度过流行期，确保平稳转段和社会秩序稳定。