下午察：霍启刚——承载香港世家子弟的“特首梦”？

2021年才首次参加香港立法会选举，当选代表体育、演艺、文化及出版界功能组别议员的霍启刚，星期四（12月15日）在中国全国人大香港地区代表选举中以1248票当选，是得票最高的男性候选人，被誉为新一届“票王”。

霍启刚长着一张娃娃脸，其实今年43岁了。他更为人熟知的身份，是香港已故爱国富商、中国人民政治协商会议全国委员会前副主席霍英东的长孙，以及奥运会跳水金牌得主郭晶晶的丈夫。

一名不愿意透露姓名的香港政界人士星期四接受《联合早报》访问时说，霍启刚凭借家族经历以及个人的言行表现，一直是北京心仪的下一届香港特首人选之一。高票当选全国人大代表也显示霍启刚获得了北京的信任与祝福，这对他角逐下一任香港特首有所帮助。

不过，香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强受访时则指出，霍启刚出身于爱国家庭，加上个人形象不错，具有一定优势，但目前说他是下届特首人选是言之过早，毕竟香港特首需要熟悉政府运作，霍启刚只做了一年立法会议员，没有任何政府的行政经验，这是他最大的短板，可能还要一段日子磨练。

无论如何，霍启刚这位豪门世家子弟，可说是开始在政坛崭露头角了。

霍启刚长着一张娃娃脸，其实今年43岁了。（互联网）

香港世家子弟的“特首梦”

香港1997年脱离英国管治，成为中国的一个特别行政区。回归前，香港富豪家族大多是专心赚钱，与政治保持距离。但随着中国大陆改革开放、中英两国开始为香港前途问题接触谈判，香港富商渐渐成为被权力追逐与拉拢的对象，为的是确保香港平稳过渡，资金不外逃。

到1996年香港举行首次的特首选举时，三位参选人当中有两位都是出身船运世家的富商，最后是航运业巨头董浩云的长子董建华当选回归后的首任香港特首，当时因此被称为“商人治港”。

据说，董建华本人一开始时并没有什么“特首梦”，是在北京力劝之下，才为报国而弃商从政。

1997年7月1日凌晨1点30分在会展中心举行的香港特区政府成立仪式上，董建华宣誓就任香港特区行政长官。（视频截图）

但董建华虽然一心爱国，商人治港起来却困难重重，最终以失败告终，这当中除了运气不好碰上亚洲金融风暴、沙斯（非典）疫情，更关键的因素，还是政治。

董建华2005年3月以“脚痛”为由辞去特首之后，出任香港特首的都是专业人士（如梁振英）或公务员出身（如曾荫权、林郑月娥和李家超），他们都来自基层家庭，靠着机遇还有自己的实力与努力，出头成为人上人，无一人具备类似的豪门世家背景。

不过，历年来参选特首者当中有两人的家族从商，分别是2012参选的前香港政务司司长唐英年，以及2017年参选的前香港高等法院上诉庭副庭长胡国兴。

唐英年出身纺织业世家。他的曾祖父在无锡创办纺织厂，祖父唐君远曾任上海市政协副主席，以及第三至六届全国政协委员。父亲唐翔千则移民到香港继续经营纺织业。2012年唐英年参选香港特首，开始时被看好是获得北京扶持的候选人，竞选期间却被爆出婚外情、豪宅涉违建等丑闻，最后以27.14%的得票率不敌梁振英。

胡国兴的父亲则是建筑商。据2017年他参选时香港媒体的报道，胡国兴家境颇为殷实，上个世纪60年代家中已经有电视机和乒乓球桌等奢侈的用品。但他在2017年的特首选举中，只获得1.81%的得票，在三名参选人当中垫底。

唐英年、胡国兴虽有特首梦，但都无法实现。

唐英年出身纺织业世家，2012年参选香港特首开始时，被看好是获得北京扶持的候选人，但他竞选期间被爆出婚外情、豪宅涉违建等丑闻，最后以27.14%的得票率不敌梁振英。（档案照）

霍家第三代当中的佼佼者

霍启刚的祖父霍英东生前在中国大陆投资和捐款，是知名的爱国商人。

1950年代韩战爆发，港英政府据联合国决议对中国大陆实行禁运。霍英东却甘冒被港英政府缉捕的风险，组织船队向大陆售卖、运送禁运物资，提供了大量战略物资给大陆，帮助中国抗美援朝，导致他在香港的生意一直受到港英政府的非难，连兴建了商业大厦都因接不上电话线而最终要贱卖。

但也因为这些“爱国”事迹，霍英东深受北京信任，虽然在香港富豪榜中排名靠后，无论是中英对香港前途的谈判、香港《基本法》的起草，以及董建华出任香港特首，他都扮演了积极的角色。

霍启刚的父亲霍震霆活跃于体坛，是国际奥林匹克委员会成员、香港奥委会会长，以及香港足球总会会长。不过坊间对霍震霆印象最深刻的，是他娶了“最美丽港姐”朱玲玲。

霍启刚的父亲霍震霆在北京贵宾楼大酒店接受访问。这家酒店是霍震霆父亲霍英东早年所建，后来酒店根据霍英东遗愿交由中国政府管理。（档案照）

2014年，霍启刚率领香港青年联会到新加坡进修企业管理领袖课程，并接受《联合早报》专访。报道说，霍启刚11岁就只身到英国贵族男校就读，再以全优成绩考入牛津大学彭布罗克学院（Pembroke College），获颁经济学与管理学双学士学位。

他在求学时开始投资股票，2002年毕业后没有直接参与家族生意，而是先和朋友一起成立了企业顾问公司MINT，然后又到全球知名投资银行高盛资产管理及所罗门当分析师，磨炼几年后才回到家族企业工作，目前是霍英东集团副总裁。

霍启刚也有多项公职，包括出任香港青年联会会长，以及活跃于体操、滑冰、电子竞技等体育项目的协会，以及中国全国政协委员，可以说完全继承了爷爷霍英东的商业、体育和爱国事业。

在香港经历了2019年的反修例动乱后，北京对于香港的管治，要求强调“爱国者治港”。而霍启刚在这点上，因为已故爷爷的荫庇，可谓“根正苗红”。此外，他平日言行也中规中矩，很少闹出纨绔子弟式的丑闻，就是娶妻娶了郭晶晶，也被认为很“政治正确”，能够给他在政治上加分。

霍启刚娶了奥运冠军郭晶晶，被认为很“政治正确”，能够给他在政治上加分。图为两人结婚九周年纪念日。（互联网）

霍启刚会否成为历来最年轻香港特首？

霍启刚从担任系列公职到出来参选香港立法会议员和中国全国人大代表，看来正在一步步走上从政之路，终点就是特首梦。

香港特首李家超的任期才刚开始，下一任特首最快也要2027年才接棒，如果北京满意“武官治港”的成绩，李家超甚至可能连任至2032年。因此，霍启刚应该还有时间。

回看另一位豪门世家子弟唐英年，从（港英时期）立法局议员－（回归后）行政会议成员－香港工商及科技局局长－财政司司长－政务司司长直至2011年9月辞职参选特首，前后准备了20年，不幸功亏一篑。

而霍启刚去年才成为立法会议员，如果现在已经在谈他可能是下届特首人选，难免会让人质疑，在“爱国者治港”的管治模式中，“爱国”是不是只是一张快车道的通行证。