中国多地研判疫情峰值到来时间做应对部署

中国冠病疫情暴发之际，疫情高峰何时到来受到关注，多个省份预测了达峰时间，并对防控措施做出相应部署。

据微信公众号“政知见”报道，中国疾病预防控制中心流行病学前首席科学家曾光星期五（12月16日）在2023环球时报年会生命健康分论坛上直言，现在疫情大幅度上升，且上升速度非常快，甚至出乎公共卫生专家的预料。

国家卫健委疫情应对处置工作专家组组长梁万年、中国工程院院士张伯礼等专家近期都对感染高峰作出了研判，综合来看，专家普遍认为，疫情或在一个多月左右达到感染高峰。

梁万年表示，根据传染病传播规律，要经历引入、扩散、上升、高峰、下降五个阶段。现在在很多城市，奥密克戎感染已经进入上升期，但有些城市还是扩散期。具体几月份达到高峰，不同城市需要区别来看。

曾光进一步指出，现在的特点是北方比较严重，京津冀地区疫情感染情况差不多，但从北向南，从大城市向中小城市，从东部向西部，有一个蔓延的过程。

公开报道显示，多个省份已就本地区疫情高峰时间给出预测。

《济南时报》15日报道，山东省疫情处置工作指挥部医疗救治专家组组长董亮受采访时说，山东省第一波高峰期会比其他地区有略微延期，预计应该在明年1月份，农村的疫情高峰期会相对晚一些。

江西省疫情防控指挥部综合组、医疗救治组组长，南昌医学院党委书记龚建平15日在发布会上介绍，据专家分析研判，江西下一波疫情高峰将在今年12月底、明年1月初到来，春节前后达到峰值。

浙江疫情防控发布会15日也指出，根据专家研判，接下来一段时间全国将会迎来一波疫情高峰，浙江也不例外。

据大象新闻16日报道，网上调查和预测称，河南郑州疫情感染情况第一波阈值在12月15日，第二波阈值在12月20日，高峰时间则在1月15日。

专家则认为，网上数据有一定参考价值。但目前郑州疫情还在发展期，未到第一波疫情高峰。

在预测达峰时间的同时，多个省份也在部署防控措施。其中，医疗救治是重点，多地也对发热门诊设置、床位准备等给出明确的时间要求。

江西省疫情防控指挥部综合组、医疗救治组组长龚建平说，江西全省各级指挥体系已进入应急状态，并成立医疗救治工作专班，建立疫情监测预警和趋势仿真系统，及时预判疫情传播情景，灵活反映相应医疗负荷，争取防控工作主动。

江西省要求，12月20日前所有二级以上医疗机构要设置发热门诊，所有基层医疗卫生机构要设置发热诊室，并向社会公布地址、联系电话；12月31日前各项医疗资源保障到位，确保重症风险较高的感染者得到及时救治。

山东省疫情处置工作指挥部医疗救治专家组组长董亮说，接下来可能所有医疗机构都要开展收治冠病患者的准备，目前已在紧锣密鼓准备，一个月左右时间可完成。

此外，部分方舱职能已经转变成为亚定点医院，可用于收治普通型和重型冠病患者。

浙江则要求全省二级及以上医疗机构发热门诊应设尽设、应开尽开，24小时开诊，12月底前要确保全省床位数总量不低于10万张；全省三级综合医院和中医医院综合ICU床位不少于总床位数的4%，另按不少于总床位数4%再准备可转化ICU床位数，最大程度满足重症救治需求。

河南医疗系统已是一级备战状态。从现在起至明年3月底，河南全省卫生健康系统取消节假日，医疗机构分管医疗的院长和医务部门24小时在岗值守。

基层医疗卫生机构为高风险人群建立台帐。家庭医生团队要对辖区内0-6岁儿童、孕产妇、65岁以上老年人、有基础性疾病患者等家庭医生签约服务人群建档立卡，纳入家庭医生签约服务范围，定期随访。这项工作要在12月20日前基本完成。