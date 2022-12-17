疫情冲击快递运力 中国多地倡议居民加入骑手行列

河南省开封市、四川省成都市青羊区、北京市大兴区等地正倡议居民加入快递小哥、外卖小哥行列，以补充缺失的运力。

根据澎湃新闻报道，河南开封市商务局星期五（12月16日）介绍“当前受疫情影响，市区内部分外卖企业存在不同程度的运力减弱、订单配送压力加大等情况”。当地商务局说，当前因为骑手运力不足，导致外卖配送压力加大，因此倡议：在个人及家庭允许的情况下，在确保自身身体健康的条件下，如近期未到岗工作或有闲暇时间，您可以自主选择加入外卖骑手的行列当中，在这个特殊的时期为开封市区千家万户送去一份温暖。

四川成都市青羊区就业服务管理局微信公众号同日发文倡议，当前受疫情影响，区内部分外卖企业存在不同程度的运力减弱、订单配送压力大等情况。由于疫情原因，外卖小哥中的一些人暂时不能工作了。现在，“该我们挺身而出了。现面向全社会，招募外卖小哥。”

青羊区就业服务管理局提示，本人及同住人员7天内未出现发热、咽痛、抗原或核酸检测呈阳性等情况。此外，需要自带电动车和头盔，没有的话共享单车也凑合。

北京大兴也发出了《关于就近参与快递转运志愿服务的倡议》。根据大兴区共青团微信公众号12月14日消息，当前，快递分拣、配送等压力较大，很多群众日常生活所需的物资被积压。为大家准备了必要的工作保障，对接了相对安全、压力较小的志愿服务岗位，希望大家在确保自身身体健康的条件下，与最近的网点进行对接联系，就近就便加入到快递转运行列中！

北京顺义区12月15日也发布消息称，现面向全社会，招募快递小哥、外卖小哥，以有效解决当前快递外卖人员紧缺、配送速度慢等节点、堵点问题，助力全区疫情防控和保通保畅工作。

顺义方面介绍，快递站点志愿者在货物到达社区前的配送站点，协助开展货物分拣装车等工作；货物配送志愿者在有需求的配送网点安排配送志愿者，负责将货物运送至配送片区；社区服务志愿者在社区无接触快递架开展物品消杀、临时看管、疏导协助快速有序取件、楼门分堆等志愿服务工作。确有需要配送上门的，可协助进行配送。志愿者信息统一录入“志愿北京”平台，记录志愿服务时长，提供相应志愿服务证明和口罩、消毒液、防寒保暖等必要的物资保障，对优秀志愿者事迹进行宣传报导。