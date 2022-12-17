上海中小学调整为线上教学 幼儿园停止入园

受疫情影响，上海中小学除初三高三外下周起调整为线上教学，幼儿园停止入园。

“上海教育”微信公众号星期六（12月17日）发布通知，根据当前疫情防控有关部署，结合本市中小学幼儿园实际，经研究决定，中小学校自12月19日起，除初三、高三年级外，全部调整为线上教学。中职校参照中小学方案。

通知说，初三、高三年级学生正常到校上课，也可自愿申请居家学习。对于居家学习的学生，学校通过“线下教学同步直播+录播”相结合的形式开展线上教学。

幼儿园（含托育机构、托儿所）自12月19日起停止幼儿入园。各相关部门加强科学育儿在线指导。

通知还提到，居家照护存在困难的学生及幼儿，都可申请到校或到园。中小学校安排教师组织学生参加线上教学，并提供看护服务和午餐。幼儿园（含托育机构、托儿所）安排好保育和照护服务。

此外，上海迪士尼度假区同日发布《温馨提示》称，度假区包括上海迪士尼乐园目前正常开放，但在现阶段我们有可能需要临时在降低人员配置及减少部分体验的情况下运营。

因此，包括迪士尼奇幻冬日巡游，米奇童话专列和奇梦之光幻影秀在内的现场娱乐演出以及部分景点、餐厅和商店将有可能临时暂停开放或以降低承载量的方式开放或呈现，游客们需通过度假区官方App了解最新运营信息。园区将根据政府最新疫情防控措施更新度假区的游客防疫须知。