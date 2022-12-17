鸿海宣布售出全部紫光股份

台湾鸿海星期五（12月16日）晚间10点半宣布旗下工业富联转投资且持股99.99%的兴微基金，以不低于人民币53.8亿元（约10.49亿新元）的价格，全数处理北京智广芯控股有限公司及紫光集团有限公司持有的股权。

综合《自由时报》和《工商时报》报道，鸿海在公告中说，兴微基金此笔交易相对人为烟台海秀积体电路产业投资中心，此次全数处理对紫光集团所持有48.1%股权，实际交易总金额将不低于人民币53.8亿元，或是以交易进行时广州晟粤公司的净值对应兴微基金所持的股份价格进行交易，或各方另行一致同意的其他价格的最高者。

鸿海表示，本次交易是集团内部投资规划调整，并经征询富士康工业互联网股份有限公司的意见，再由兴微基金的投资决策委员会根据程序作出决策，决定转让广州晟粤公司的股权，进而处置对紫光集团的投资，处分利益将按最终交易对方支付的交易金额计算后补充公告。

鸿海集团今年7月宣布旗下工业富联以人民币53.8亿元，经由广州晟粤公司间接投资大陆紫光集团，引发台湾与大陆关注。鸿海当时因延迟公告该交易被台湾证交所罚15万元（新台币，下同），投审会也证实鸿海未事先申请，进行裁罚最高2500万元、或复原交易。

美国星期四宣布，把长江存储等21家中国人工智能芯片企业列入黑名单。中国芯片制造龙头企业紫光集团此前收购了武汉新芯，并在武汉新芯基础上成立了长江存储，使其成为中国最具潜力的存储器制造商之一。

对于鸿海此次全数售出紫光股份，台湾财经媒体人胡采苹（Emmy Hu）对此发文指出，似乎是感受到美国政府施加的压力。她说，鸿海之所以投资半导体，应该是为了想介入车用电子市场，买下紫光股份是为了买一个跟成熟制程厂合作的机会，但因为钱太少也没办法有主导权，只能买一个机会。

胡采苹在文章最后指出，鸿海投资的50亿人民币，跟台积电的美国厂相比，在半导体世界里就是沧海一粟。不过美国政府似乎连这个都无法忍受，可见美国政府在这场世纪半导体大战中，有了坚壁清野的决心。