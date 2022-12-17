中国多地气温将至零度以下 沪浙粤等地或打破同期最低纪录

中国正迎来今冬以来第二轮寒潮，预计12月17日至18日，中国近九成地区最低气温将降至0℃以下，上海、浙江、福建、广东等地部分地区低温可能接近甚至打破12月中旬同期最低纪录。北京、上海、杭州都可能迎来21世纪以来同期最冷早晨。

根据中国天气网报道，气象分析师张娟介绍说，这股寒潮制造大风降温的实力非常强，北方寒冷干燥多大风，内蒙古、黑龙江局地将现零下40℃的极寒天气；南方也将先后遭遇“湿冷+干冷”套餐，最低气温0℃线直达云南东北部、广西北部、广东中北部至福建西部一带，多地可能冷到破纪录。

内蒙古、黑龙江、吉林、新疆、青海等地17日最低气温普遍在零下20℃以下，其中内蒙古东北部、黑龙江西北部局地最低气温更是低于零下40℃，户外天寒地冻、滴水成冰，冻伤风险很高；北京、天津、河北、山西、陕西、甘肃、宁夏、西藏等地的部分地区最低气温不足零下10℃，再加上6级左右的偏北大风，体感温度更低；山东、河南、湖北、江苏、安徽、上海以及四川西部等地最低气温纷纷跌破冰点；江南、华南大部以及云南、贵州等地最低气温虽然在0℃以上，但部分地区伴随雨雪天气，湿冷的感觉也很明显。

18日，寒潮区域大幅南扩，湖南、江西、浙江、福建、四川、重庆、贵州大部以及云南北部、广东北部、广西北部最低气温都将跌破冰点，部分地区还将遭遇历史同期罕见的寒冷。除海南岛之外的华南其他区域以及云南南部最低气温也普遍只有个位数。

