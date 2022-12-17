2024台湾大选最新民调 赖清德落后侯友宜9.7个百分点

2024年台湾总统大选最新民调显示，国民党新北市长侯友宜以近四成的支持度，领先民进党籍的副总统赖清德、和民众党主席柯文哲。

据台湾《联合报》报道，台湾民意基金会于星期六（12月17日）公布2024年总统大选的民调结果显示，对于明年2024年总统大选，38.7%受访者支持侯友宜，29%支持赖清德，17.8%支持柯文哲，8.1%尚未能决定，6.4%没意见、不知道、拒答。

台湾民意基金会董事长游盈隆表示，民调透露的讯息是刚赢得连任的新北市长侯友宜领先群雄，是当前民意基础最雄厚的人。

年龄层方面，民调显示，侯友宜在所有年龄群中均获得最多支持；柯文哲在20至34岁年轻族群中明显优于赖清德；而赖清德在45岁以上大幅领先柯文哲，35至44岁间两人则在伯仲之间。

政党支持度部分，国民党支持者有79%支持侯友宜、8成民进党支持者挺赖清德；值得注意的是，仅57%的支持者支持柯文哲。小党部分，时代力量38%挺赖清德、33%支持柯文哲、27%挺侯友宜，一分为三；另有27%中性选民支持侯友宜、16%挺赖清德、10%支持柯文哲。

民调指出，从六都16县市看，赖清德除在台南市以49.9%强压侯友宜的30.5%，其馀现是都落后侯友宜4到28个百分点不等；柯文哲则是在所有县市中，支持度均落后于侯友宜 、赖清德两人 。

这项民调是台湾民意基金会在12月12日、13日两天，针对全台湾20岁以上的成年人抽样电访，有效样本1070人，抽样误差在95%信心水准下约正负3个百分点。