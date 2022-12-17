吴尊友：“新十条”出台时间是三年来全球每周死亡人数最低时点

中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友星期六（12月17日）说，“新十条”政策出台的时间，是三年来全球每周报告死亡人数最低的时点。如果按照全球奥密克戎流行引起的死亡数推算，假如“新十条”提前到今年1月3号，中国会造成25万人死亡。

根据财联社报道， 吴尊友在“《财经》年会2023：预测与战略”上还说，如果按照美国奥密克戎死亡人数推算，中国会有103.8万人死亡。如果以香港算，提前到今年年初，中国大陆会多死亡200多万人。如果以台湾作为参照，提前到今年年初，大陆会多死亡86.6万人。

吴尊友还说，冠病的疾病谱分为：无症状、轻症、普通型、重症、危重症、死亡。中国这三年的变化是，重症、危重症的比例从2020年的16.47%下降到去年的3.32%。“截至今年12月5日，今年是0.18%，也就是说重症、危重症的比例逐年下降，病死率也是在逐渐下降，这是中国的情况。”



针对今冬冠病疫情的防护措施，吴尊友指出，第一，防止疫情“海啸”的发生，打加强针、戴口罩、保持手卫生，每个人都要保护好自己。“很多人都问我，哪种疫苗更好一点？是不是mRNA疫苗更好，还是蛋白疫苗更好？我的建议，不要过分纠结哪种疫苗更好，疫苗没有哪个特别好，没有哪个特别不好。最最重要的是打加强针，没有打加强针的抓紧去打”。

第二，要防止死亡堤坝“破溃”，重点保护好脆弱人群，家里有老人，有基础性疾病的人，一定要注意防护，出现了感染一定要多睡觉、多喝水，病情加重了一定要及时就医。第三要防止舆情风暴，每个人都要做到不造谣、不传谣、不信谣。

中国国务院联防联控机制12月7日发布进一步优化落实冠病疫情防控措施的“新十条”，其中包括具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离，也可自愿选择集中隔离收治。同时不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检等。