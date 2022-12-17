高虹安遭侦讯被批政治追杀 苏贞昌：不是任何人可控制司法

民众党新竹市长当选人高虹安被检调侦讯，被质疑是政治追杀，还有不明人士在台北地检署升挂民进党党旗。台湾行政院长苏贞昌对此强调，尊重司法，“这不是任何人可以控制司法的”。

高虹安涉嫌诈领助理费案，被台北地检署搜查约谈，星期五（12月16日）凌晨将高虹安改列侦字案被告，后以60万元新台币（约2.65万新元）交保，但外界质疑全案斧凿痕迹斑斑，在野国民党批评此举是秋后算帐、政治追杀。

据台湾三立新闻网报道，台北地检署16日下午被不明人士侵入，在顶楼旗杆悬挂民进党党旗，随即被发现并由北检人员清除。

苏贞昌星期六（12月17日）出席活动前受访时说，这几年因诈领助理费被判刑的民代、公职人员，各党各派都有，涉及法律的部分都尊重司法，“这不是任何人可以控制司法的，我们都希望大家尊重。”

民进党发言人林静仪说，民进党对于任何司法调查案件，一向秉持尊重司法调查权，勿枉勿纵。对于有不明人士疑似于北检悬挂民进党旗，意图污蔑民进党与司法检调机关，民进党呼吁警方尽速查明真相，勿让有心人士操作讯息误导视听。

台北地检署则强调，侦办高虹安等人涉嫌浮报助理费案，均依既定步骤调查、搜证，未受任何外力介入或干扰，也与当事人之政党无关。民众擅闯北检并悬挂旗帜行为实不可取，呼吁“外界理性看待本案，留给检察官纯净的办案空间。”

高虹安在竞选新竹市长期间被民众检举，指她聘用前助理、男友李忠庭涉嫌诈领助理费，并要助理缴纳所得作为公积金，还运用公积金代垫私人支出，涉嫌贪污治罪条例利用职务诈取财物罪、刑法伪造文书等罪。