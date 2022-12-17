港教育局长：操守指引不限制教师发表个人意见 教学要基于事实

香港教育局局长蔡若莲说，不认同《教师专业操守指引》会限制教师在社交平台的言论，教师仍可发表个人意见。

据星岛日报报道，蔡若莲星期六（12月17日）出席电台节目时表示，直接或间接煽惑学生违法的行为是不可接受的，但不会影响教师在社交平台发表个人意见。

对于处理教师投诉机制没有业界参与的担忧，她表示处理机制没有改变，过往其他团体接收针对教师投诉后会囤积个案，导致投诉人及被投诉人需等候多时。而《指引》由校方处理，再交由教育局审理报告，可以更快及公平处理。

蔡若莲表示，教育局新订立的《指引》可帮助刚入行的教师自觉自律，教师之间可以互相提醒，令社会各界了解教师职责，相信前线教师大多欢迎。

她认为教师的一行一言对学生起潜移默化作用，社会对教师的期望亦高，《指引》主要集中解释师德要求，又指8项教师准则均是学界已有共识的价值观，绝大部分老师可以实践。

蔡若莲强调，教育局不会订明不能教的议题，认为教学需要建基于事实，若故意将不真确或偏颇的资讯灌输给学生，将影响学生心智及认知发展。如教师在未知事件详情下妄下判断，并将个人意见带至课堂讨论，对学生学习并无益处，亦容易令学生先入为主，造成误解和偏见。

教育局副秘书长陈慕颜出席同一节目表示，过去三年教育局处理502宗针对教师的投诉，当中179宗投诉不成立，其中20名教师被取消注册，主要涉及刑事成份，数目不多。

香港教育局于星期四（12月15日）公布《教师专业操守指引》，归纳八项教师专业操守准则。