中国单日票房时隔两月再破亿 影院行业逐渐回暖

随着中国防疫要求放宽和《阿凡达2》在中国各大影院上映，中国的单日票房时隔两个月再次破亿，显示影院行业逐渐回暖。

据证券时报报道，猫眼专业版营业看板显示，截至星期五（12月16日）下午3时10分，当日电影票房破一亿元（人民币，下同，约2000万新元），为10月7日以来的首次。

第三方购票网站显示，位于深圳福田平安国际金融中心内的电影院IMAX厅《阿凡达2》星期五首映入场人数接近八成，票价为319元；当天黄金时段，该影院IMAX厅则显示满座状态，票价高达350元。

该影院工作人员说，IMAX厅已经很久没有满座了，上一次还是《长津湖》上映期间。

随着中国发布“新十条”疫情防控措施，中国各地都已经放松了影院等密闭场所的经营限制。

根据猫眼专业版数据，11月30日，内地影院的营业率还只有35.6%，但到12月7日，内地影院营业率已升至52.35%，重新攀上50%的“生命线”。

截至12月11日午夜12时，全国营业影院9230家，全国影院营业率达74.23%。灯塔专业版数据也显示，星期四（15日），全国院线共上映24万2606场次，相比12月1日13万6698场次增长近80%。

虽然《阿凡达2》上映对院线上座率提升明显，但行业整体仍然处于低谷回暖阶段。灯塔数据显示，12月15日，全国院线共上映24万2606场次，相比月初大幅上升了80%，但相比今年春节档期间日均超过50万场次，尚有不少差距。

受疫情影响，以电影院线为主业的上市公司则多数出现巨额亏损。今年前三季度，万达电影亏损5.3亿元，金逸影视亏损2.8亿元。

多家券商则在《阿凡达2》定档后，纷纷看好年末和明年的电影市场。

招商证券传媒分析师顾佳认为，随着后续更多城市的疫情管控措施优化，终端影院营业率或进一步抬升，供给受限问题将持续缓解。随着《阿凡达2》《流浪地球2》等上线，观众观影需求重燃叠加影院营业率回升，票房困境反转逻辑趋于明朗。

天风证券传媒分析师孔蓉也认为，《阿凡达2》的火爆预售，以及圣诞跨年多档期即将来临，多部进口及国产大片加持，电影板块或将迎来修复良机。