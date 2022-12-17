中国海军少将杨毅：中美力量对比趋平衡关系才可能相对稳定

中国海军少将杨毅研判，中美直到两国力量对比的天平趋于平衡时，关系才可能相对稳定。

据环球网报道，杨毅星期六（12月17日）在环球时报2023年会有关中美关系议题的论坛上发言时说，中美两国是“志不同道不合”，但不得不跟对方打交道。

他进一步解释，“志不同”就是中国主张构建人类命运共同体，而美国试图维持和强化它的全球霸权地位，“道不合”就是中国主张不冲突不对抗，相互尊重，合作共赢。而美国坚持从实力、地位出发，与中国进行竞争。

对于中美这个状态会磨多久、俄乌冲突会不会带来催化剂作用，杨毅认为不会，原因是短时间内，包括中长时间内，美国对中国的战略定位，即中国是美国“唯一的最主要的战略竞争对手”这个结论不会变。

他也认为中美两国之间的竞争关系难以避免，“美国要竞争，一个巴掌拍不响，探戈需要两个人来跳。所以，我们无论怎么不想竞争也得竞争，这是不以人们的意志为转移的。”

杨毅还说，现在的关键是如何竞争，中国主张是新型大国关系，合作共赢；而美国信奉丛林法则，通过强大自己、削弱对手，甚至不惜动用肮脏手段，依靠实力地位来取胜的零和游戏。但中美关系目前至少有一点是公约数，就是努力防止可能导致冲突的竞争。包括在俄乌冲突问题上，中国也并不愿意发生大的冲突，特别是核冲突。

但他指出，对于中美之间如何安装防护栏或“安全阀”，中美两国的思路南辕北辙，中国主张从战略上要取消、放弃冷战思维，美国则主张在技术层面上搞所谓的危机管控措施。按照通常的国际关系理论，处于竞争状态的关系要维持稳定，除了基于共同的威胁和共同的利益外，从某种意义上来讲更重要的就是双方力量的总体平衡。

杨毅分析，现在美国从总体来讲力量比中国强，有优势，所以屡屡触碰中国的红线，但随着时间推移，两国力量对比的天平趋于平衡的时候，也许是两国关系能够走向相对比较稳定的时候。

至于这个时间有多久，杨毅说，“时间不会太长，美国说是十年，我觉得十年也差不多”。