新华社发文总结三年防疫成果：病毒弱了 我们强了

中国疫情快速升温之际，官媒继续发文总结三年防疫成果，继《人民日报》后，新华社也发表文章，称中国在三年与病毒的较量中增强了信心，获得了启示，应对疫情能力不断提升，“有基础、有条件、有信心打赢常态化疫情防控攻坚战”。

新华社星期六（12月17日）发表题为《成果来之不易 启示弥足珍贵—三年抗疫实践系列述评之一》的文章称，“我们赢得了疫情突袭之际“生命保卫战”的胜利，将重症和死亡人数尽最大可能降至最低；我们赢得了常态化防控阶段的抗疫主动权，为全民广泛接种疫苗、快速检测试剂和药物研发争取了宝贵的窗口期；我们赢得了应对风险和挑战能力的稳步提升，努力用最小代价实现了最大防控效果，为新冠病毒致病力、毒性持续下降之后优化调整防控措施提供了空间，最大程度保护了人民生命安全和身体健康，最大限度减少了疫情对经济社会发展的影响“。

文章回顾三年中武汉、南京、吉林、西安等地的防疫历程，称近三年来中国有效处置100多起聚集性疫情，在病毒最凶猛的阶段，有效保护14亿多人的生命安全和身体健康。

文章引用世界卫生组织数据说，全球累计冠病确诊病例超过6.46亿例，死亡病例超过663万例，而中国的发病、重症和死亡比例均处于全球最低水平。

文章也回溯三年来中国防疫措施的调整，强调每一次优化都十分审慎，都强调更加科学精准，都是以人民为中心，中国的抗疫战略策略是符合国情的有效举措，是综合社会成本最低的抗疫方案，中国“因时因势优化调整防控措施，以战略的稳定性、措施的灵活性有效应对了疫情形势的不确定性”。

文章还谈到疫情防控和经济社会发展的平衡，列举中国在疫情中的成绩单：2020年成为全球率先实现经济正增长的主要经济体；2021年经济规模突破110万亿元（人民币，约21.4万亿新元），两年平均增长5.1%；2022年经济顶住压力、稳中求进，持续巩固回升态势……强调中国走出了一条“精准高效统筹疫情防控和经济社会发展的正确道路”。

文章最后强调，“近三年来，病毒弱了，我们强了”，虽然疫情仍在持续，但随着病毒的致病力下降，随着中国应对疫情能力的不断提升，中国“有方法、有底气、有能力高效统筹疫情防控和经济社会发展，同样更有基础、有条件、有信心打赢常态化疫情防控攻坚战”。



《人民日报》12月15日也曾发表题为《三年抗疫，我们这样同心走过》的“任仲平”署名文章，称“神州大地正升腾着澎湃活力，展现出万千气象”，总结过去三年防疫取得的成果，强调中共中央确定的防疫方针完全正确，为夺取抗击疫情全面胜利奠定基础。