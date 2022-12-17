大理市委原书记高志宏被双开 曾因截留口罩被免职

云南省纪委监委12月13日发布援引自大理州纪委监委消息：大理州人大常委会机关二级调研员高志宏严重违纪违法被双开。高志宏在大理市工作期间曾连续两次被处分，其中一次是2020年因违法扣押征用由瑞丽发往重庆的防疫口罩事件被免职。

根据云南省纪委监委网站发布的通报，经查，高志宏背弃初心使命，丧失党性原则，对党不忠诚不老实，处心积虑对抗组织审查；无视中央八项规定精神，违规收受大量礼品礼金；以权谋私，伙同他人买卖商品房谋利；违规干预和插手建设工程项目；生活作风问题严重；违规借贷牟利，且在专项整治中不如实向组织报告；纪法底线失守，大搞权钱交易，利用职务便利为他人在工程承揽、资金拨付、人事调整等方面谋利，并非法收受巨额财物；为谋求职务晋升和减轻处分，向国家工作人员行贿。

纪监部门指出，高志宏严重违反中共政治纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿、行贿犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。

依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经大理州纪委常委会会议研究并报大理州委批准，决定给予高志宏开除中共党籍处分；由大理州监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。

公开资料显示，今年51岁的高志宏1993年7月参加工作，中央党校研究生学历。他曾任大理州体育局局长，大理州发展和改革委员会党组书记、主任，大理市市长，大理市委书记。

在大理市工作期间，高志宏曾连续两次被处分。

2019年12月，云南省通报中央环境保护督察“回头看”及专项督察移交生态环境损害责任追究问题问责情况，其中，“洱海生态保护工作不力、部分项目推进缓慢问题”的典型问题被通报。根据调查核实情况，云南省纪委监委给予大理州委、州政府等7个单位问责，给予23名领导干部问责。其中，时任大理市委书记高志宏被处以党内警告处分。

2020年2月，大理市违法扣押征用由瑞丽发往重庆的防疫口罩，引发社会关注。随后，经云南省委批准，云南省纪委省监委对大理市违法扣押征用途经大理的外省（市）防疫口罩问题进行了立案调查。

经查，大理市违法扣押征用防疫口罩问题属实，情节恶劣，性质严重，严重干扰了全国防疫工作大局，严重破坏了防疫工作纪律，严重损害了云南防疫工作形象，充分暴露出大理市委、市政府在紧要关头，无视政治纪律，漠视国家法律，本位主义严重，形式主义、官僚主义问题突出。

依据有关规定，决定对5个单位、8名责任人进行问责处理。其中包括给予时任大理市委书记高志宏党内严重警告处分、免职处理。

今年6月，大理州纪委监委公布消息：大理州人大常委会机关二级调研员（大理市委原书记）高志宏接受纪律审查和监察调查。