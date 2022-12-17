中国大型LNG运输船“武当”号提前完工交付

沪东中华造船星期六（12月17日）消息，中国船舶集团旗下沪东中华造船（集团）有限公司联合中国船舶工业贸易有限公司为中远海运中石油国事LNG运输项目建造的第二艘17.4万立方米大型液化天然气（LNG）运输船“武当”号提前47天在上海完工交付。

根据澎湃新闻报道，作为10月25日命名交付的该项目首制船“少林”号的姊妹船，“武当”号是当今世界主流大型LNG运输船，由沪东中华自主研发设计，总长295米，型宽45米，型深26.25米，航速19.5节，入级劳氏船级社（LR）和中国船级社（CCS）。沪东中华根据该船的运营航线特点，对船型设计特别做了进一步优化，具有蒸发率低、能耗低、可靠性高、环保性高、通用性强、前瞻性好、经济性优等亮点，各项性能均达到国际先进水平，受到船东好评。

据介绍，在“武当”号建造过程中，聚焦船坞高效建造、码头快速调试和试航精简流程等方面，开展诸多重点技术攻关，先后突破了坞内总段高效搭载、货运模块高效安装、围护系统快速试验等十几项关键技术难点，大大缩短了建造周期，提前47天完工交付。

该项目首制船“少林”号于本月初从阿曼卡尔哈特港装载着一整船LNG，回到中国石油江苏LNG接收站。