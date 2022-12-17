北京两名资深媒体人去世 据报生前感染冠病

中国首都北京疫情持续，但官方近期都没有公布新增死亡病例，有媒体报道，北京至少两名资深媒体人近日在感染冠病后去世。

据财新网报道，《中国青年报》原副总编辑周志春12月8日去世，享年77岁。

报道引述知情人士称，周志春近日在核酸检测中发现阳性，北京医院医护人员12月6日上门再次抽样，社区7日晚通知复核阳性，需要隔离。医用监测手表显示他的心脏于8日1点23分骤停。

报道还说，周志春身体一向不错，2011年曾发现喉癌，在协和医院手术后痊愈，医生将他的去世诊断为“心源性猝死”。

目前在财新网还可以看到有关周志春逝世的报道，但有关《人民日报》前著名记者杨良化感染冠病后去世的报道则已下架。

据香港星岛日报星期六（12月17日）转引的报道，杨良化的妻子谢文梅已发出讣告，而杨的家人告诉财新网，20年前杨良化曾罹患鼻咽癌，有后遗症，水与食物常不慎入肺。

此次北京疫情中，杨良化于12月10日开始高烧，抗原测试为阳性。因抵抗力下降，肺部细菌感染病情加重，在朝阳医院ICU抢救两日后逝世。

截至12月17日，中国官方已连续两周没有通报冠病死亡个案，累计死亡病例维持在5235例。

过去一周来，中国冠病感染人数激增，本周开始，网上也传出北京病故年长者人数骤增，导致殡仪馆服务出现挤兑，遗体停放和火化服务都延迟。