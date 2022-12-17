主动感染冠病还称感染后皮肤更好 歌手张靓颖道歉

歌手张靓颖在微博上称自己主动感染病毒，并且在感染后不但没有不舒服，反而皮肤还变好了，引发网民热议。她当天发文道歉，也说“还是要坚持防护，尽可能‘晚阳’”。

据每日经济新闻报道，张靓颖在于星期五（12月16日）下午3时许在微博上表示自己感染后只“阳性”了一天，也不知道自己这样算不算“阳过”了。

随后，张靓颖在评论区里分享了自己的感染经历，说自己“怕影响跨年的演出状态，所以趁这几天有时间养病去探望了一窝阳性患者……”

她称自己发烧后睡了一天一夜便“什么症状都没了，然后发现湿疹也好多了，皮肤也不干了，然后还变瘦了，喝水+维C，都还没来得及吃药。”

她也留言分享出现症状后，将哑铃搬到床边、间中锻炼的经历。

对此，有网民提醒“注意防护啊”，有评论表示担忧“别的不说，感染后运动真的很危险”，也有网民提出张靓颖作为公众人物分享这样的事情容易误导粉丝。

当晚9时，张靓颖删除了早前评论区的留言并道歉，相关话题冲上热搜第一。

她在道歉帖文中写到，“发这样的微博是我欠考虑了，向大家道个歉！”

她为之前“主动感染”的原因作出解释说，因为近期家人、朋友和工作伙伴都感染冠病了，所以既然是躲不过的事情，就想着趁最近不出门，在家里养好了再外出工作。

她最后写到，“当前国家防疫最吃紧的时候，还是要坚持防护，尽可能‘晚阳’，错峰才能防止医疗资源挤兑，阳康也要注意防护避免短时间二次感染。如果我的话给大家带来不正确的引导性，在此诚心致歉！”

此前，已有多位中国专家强调“早阳早好”“能阳尽阳”等观点不正确。

据环球时报，中国工程院院士张伯礼说，早阳早好的观点是不对的，个人防护至关重要。虽然感染后三到六个月再次感染的几率小，但病毒不断在变异，不管是否感染过都应做好防护。

据中新网，北京佑安医院感染综合科主任医师、北京小汤山方舱医院医疗专家李侗说，反复感染依然有一定重症风险，应该“尽量让自己和身边人晚感染、少感染。”

据南方+，中国工程院院士钟南山此前在中山大学进行科普讲座时也表示，要是很短时间大规模感染，不但影响正常生活秩序，有可能导致新的变异株出现。