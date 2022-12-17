中国哄抢进口退烧药 平台与国外价差最高达九倍

中国疫情急速升温，退烧药出现紧缺，不少人开始寻求海外购药，据报道，一些平台上海外网店的退烧药也已经售罄，有的网店则开启了限时限购模式，而专门从事海外代购的不少商家也对退烧药进行了提价，目前各种进口退烧药的到手价格混乱，同一种药的最高价差达九倍。

根据第一财经报道，居住在上海的一对林姓夫妇几个月前迎来了二宝，由于中国国内儿童退烧药不好买，林先生在前两天拜托澳大利亚的亲戚购买了当地常用的小儿退烧药班纳杜（Panadol）。“澳大利亚的亲戚是去药房购买的，可能属于限购的处方药，一次只能购买两瓶，一共帮我们购买了四瓶。”

在亲戚邮寄时，林先生还提供了身份证照片，他说，感觉目前（海外购药、配送的）流程还是蛮严格的。不过，他发现网上已经出现同款的儿童退烧药代购，他感到很费解，为什么代购能买到那么多。

班纳杜又称必理痛、含对乙酰氨基酚等，是海外缓解感冒发烧、头痛、肌肉酸痛的常用药。在淘宝上的万宁海外官方旗舰店，该店称自家网售必理痛（成人用）与香港门店同货同源，目前该药物已经售罄。

另一家淘宝上的店铺万宁医药海外旗舰店则采取每日限量供应必理痛（成人用，西班牙厂商生产）的方法，早上10时和下午4时开售，每个用户限购一盒。该店客服人员说，通常在开售后都能买到。预计从香港抵达用户手里，大概在7到15个工作日。至于儿童退烧药，该店已经无货。

在京东的一家日本药品专营店，记者发现该店的布洛芬仅有75mg48粒装，售价每盒218元（人民币，下同，约42.48新元），其余剂量的布洛芬均已无货。目前该店也没有儿童退烧药，最近会不会进货，客服表示不清楚。

如果购买该店每盒218元的布洛芬药品，客服说将会从12月21日陆续发货，从日本直邮，发货后预计10到12天寄送到用户手里。“目前没有限购，可以拍很多单。”

报道指出，中国居民请海外亲友寄药回国，除了与国内退烧药短缺有关，也与国内平台上的海外直邮价格与国外零售价格价差高达九倍不无关系。

以京东上一家海外药品店的必理痛为例，售价为168元（500mg*24粒/盒），生产厂家为GSK。客服说，从香港发货，预计发货后20到40天收到。运费另算，价格为30元。

这意味着，买一盒必理痛要花费将近200元，如果不计运费，单粒约7块钱。

而从法国旅居人士了解到的消息，同样厂家生产的必理痛（500mg*60粒/盒）售价为10.14欧元，约合人民币75元。也就是说当地购买单粒价格约1.25元。而荷兰当地购买GSK必理痛（500mg*20粒）更便宜，售价为1.99欧元，约合人民币14.8元，单粒售价仅0.74元。

上述法国人士还介绍了一款当地常用退烧药多利潘（Doliprane），在法国售价为2.18欧元（1000mg*8粒/盒），约合人民币16.12元。记者发现，同款药品在京东上的售价160元，目前显示无货，与法国当地的价差高达九倍。

不仅平台上的海外直邮店坐地起价，专门从事代购生意的商家也在涨价。

杭州的陈兰从事代购多年，由于手里有很多的小代理从她这里拿货，她的工作室里的海外网红维生素、感冒药和止痛药等都会维持一定的库存量。

她透露，最近由于国内疫情防控政策的调整，这方面的需求量一下爆了。“就前天昨天这两天，工作室的VC、感冒药、退烧药、止痛药都空了，最近两天内，感冒药出了40多盒，济州岛的VC出了230多盒，日本的止痛药EVE出了20多盒，日本（大阪）当地我们都采购不到了。连便秘药都卖空，我简直不懂。”

不仅出货量大，价格也有上升。陈兰说，目前这一类的价格基本上涨了10%左右，“涨得最猛的是泰国VC，自从济州岛VC缺货，原本40元（不含运费）不到的东西，现在能卖到110元，海外采购那边反馈过来的消息是采购很困难。”

