网传义乌生产阿根廷三星球衣 国家队：均为违法侵权产品

网传“义乌接到阿根廷三星订单”的视频引发关注。视频显示，义乌商家接到阿根廷客户订单，称定制2000件阿根廷三星冠军服。阿根廷国家足球队星期六（12月17日）在其官方微博发布版权声明称，网传视频涉及的均为违法侵权产品，法务团队将进行维权工作。

网传视频显示，一位据称为义乌小商品批发老板的人介绍说，自己已经接到一个来自阿根廷客户的订单，订单内容是阿根廷的三星球衣。视频还展示了球衣的模板，球衣每颗星的旁边已经写上了1978、1986、2022的字样（1978、1986均为阿根廷夺冠年份）。 这也让网民纷纷猜测是否阿根廷球迷已经提前预知自己夺冠。

根据上游新闻报道，该视频中的商家——义乌丹娜丝进出口有限公司负责人温从见介绍说，客户其实也不清楚阿根廷是否能夺冠，对方已经支付40%的订金，他们之间的协议是球衣制作好之后，在星期天（18日）之前送到机场。如果阿根廷夺冠，他们就支付剩下的60%的货款，然后发货。如果阿根廷没有夺冠，这些球衣对方就不要了，由温从见自行处理，当然剩下的货款也不再支付。

“对方相当于拼了一把，总数也不多，只有2000多件。”温从见说，如果阿根廷拿不了冠军，自己就只能把这些球衣低价处理了，可能会小亏一些。如果能夺冠，当然就能保证利润。

不过，微博认证为“阿根廷国家足球队”的官方账号星期六发声明指出，上述视频涉及的商品均为违法侵权产品。阿根廷国家队未来产品规划请关注官方账号，针对违法侵权行为，国家队法务团队将进行维权工作，维护中国数千万阿根廷球迷的权益。

