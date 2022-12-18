TikTok与中国母公司保持距离的努力因人才原因进展缓慢

TikTok已加快将人员调离中国的努力，试图与中国母公司保持距离，但这个短视频应用仍然依靠当地人才来处理一些关键功能，并继续在当地招人。

《华尔街日报》报道，TikTok及母公司字节跳动已经将一些主要高管转移到新加坡和美国，加大在中国之外雇用员工和工程师的力度，并通过内部重组令TikTok的组织架构与字节跳动的其他业务区别开来。

在面对华盛顿方面的审视之际，上述举措是旨在让这两家公司保持距离的部分努力。

不过，《华尔街日报》引述知情人士说，一些从事TikTok算法相关工作的工程师仍驻扎在中国。总部设在北京的字节跳动继续在中国招聘人员为TikTok工作。

据报道，字节跳动正给中国的工作岗位打招聘广告，涉及TikTok的各种功能，如私信、直播及电商功能。该公司还正招募驻扎在中国、主要从事国际扩张相关工作的人员，包括招聘高级算法工程师来开发用户搜索界面。

了解字节跳动的人士称，在中国招人使得字节跳动能够利用社交媒体工程师已通过服务于其他国内应用积累的经验，还让该公司能够利用国内深厚的人才库。

TikTok的一位发言人说，公司目前的招聘大部分在美国、英国、新加坡和其他东南亚市场。据此前报道，TikTok在全球雇用超过2万名员工，其中约有四分之一在美国。

TikTok已一再否认与中国政府有任何关联。TikTok此前还强调，对用户数据加以保护，且不会与中国政府分享用户数据。