新疆司法厅厅长艾尼瓦尔·斯依提主动投案接受调查

新疆维吾尔自治区司法厅党委副书记、厅长艾尼瓦尔·斯依提涉嫌严重违纪违法，主动投案，目前正接受自治区纪委监委纪律审查和监察调查。
中央纪委国家监委星期六（12月17日）在官网发布上述消息。
公开资料显示，艾尼瓦尔·斯依提生于1964年12月，1984年9月加入中国共产党，1986年8月参加工作。历任新和县委常委、副书记，阿瓦提县委副书记、县长，阿克苏市委副书记、市长，阿克苏地区行署副专员，阿克苏地委委员、群众工作部部长、统战部部长，自治区司法厅党委副书记、厅长、自治区戒毒管理局第一政委等职。
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新疆维吾尔自治区司法厅党委副书记、厅长艾尼瓦尔·斯依提涉嫌严重违纪违法，主动投案，目前正接受自治区纪委监委纪律审查和监察调查。
中央纪委国家监委星期六（12月17日）在官网发布上述消息。
公开资料显示，艾尼瓦尔·斯依提生于1964年12月，1984年9月加入中国共产党，1986年8月参加工作。历任新和县委常委、副书记，阿瓦提县委副书记、县长，阿克苏市委副书记、市长，阿克苏地区行署副专员，阿克苏地委委员、群众工作部部长、统战部部长，自治区司法厅党委副书记、厅长、自治区戒毒管理局第一政委等职。