中国新任驻亚细安大使侯艳琪：亚细安是中国周边外交的优先方向

中国新任驻亚细安（中国称东盟）大使侯艳琪说，亚细安将一如既往地是中国周边外交的优先方向，并强调亚细安国家日益成为多极化世界的重要力量。

据中新社报道，侯艳琪星期六（12月17日）已经抵达印度尼西亚首都雅加达履新。她当天在机场向媒体形容说，东南亚国家在中国人民心目中是热情四溢、多姿多彩的。“这里历史悠久、文化多元、人民善良、经济发展；深厚的底蕴，孕育出勃勃生机，驱动着东盟共同体的建设，引领东亚形成了以东盟为中心、开放包容的区域合作架构。”

侯艳琪强调，亚细安国家的独立、团结、强大，有力维护了地区乃至世界的和平稳定、发展繁荣，日益成为多极化世界的重要力量。

侯艳琪也说，中国与东南亚国家毗邻而居，友好交往源远流长。自1991年中国亚细安建立对话关系以来，双方聚焦共同发展，共克全球挑战，目前已成为彼此最大规模的贸易伙伴。此外，中国国家主席习近平2021年11月同亚细安国家领导人共同宣布建立中国亚细安全面战略伙伴关系，进一步巩固双方政治互信、深化互利合作指明了前进方向。

侯艳琪说，不久前召开的中共二十大指出，中国将坚持亲诚惠容和与邻为善、以邻为伴周边外交方针，深化同周边国家友好互信和利益融合。“东盟，将一如既往地，是我们周边外交的优先方向。”

侯艳琪在出任中国驻亚细安大使前，担任中国驻尼泊尔大使，并曾在2020年用个人旅游组照为尼泊尔旅游业宣传，罕见之举得到尼泊尔部长致谢并在社交媒体上“刷屏”。

公开简历显示，侯艳琪出生于1970年3月，山西清徐人，学历为文学硕士，2018年成为中国驻尼泊尔大使，此前曾在中国外交部亚洲司、驻巴基斯坦大使馆、驻洛杉矶总领馆、外交部涉外安全事务司等部门工作。

