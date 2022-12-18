知情人士：何立峰正起草一项明年实现经济增速超5%计划

《华尔街日报》引述知情人士透露，中国国家发改委主任何立峰正在主持起草一项中国明年实现经济增速超5%的计划。

报道引述这些知情人士说，在中共二十大结束后不久的一次内部会议上，何立峰呼吁制定政策，放松冠病防控措施、提振房地产行业以及重新激发企业家的信心。何立峰在10月份的中共二十大上当选中共政治局委员。

自那以来，其中一些涉及冠病和房地产行业的措施已得到落实，这虽然引发了中国当前这波冠病感染潮，但同时也减缓了房价近来的跌势。

另外，政府官员们最近几周开始重新审视针对科技和教培行业的政策，并准备结束对互联网公司持续已久的调查。科技和教培都是最近的监管整顿行动中受打击最严重的行业。据知情人士称，其中一项考量是准备将网约车公司滴滴的移动应用在国内应用商店重新上架。

据报道，考虑到中国退出动态清零防疫政策所带来的诸多不确定性以及住房市场人气备受打击，将明年国内生产总值（GDP）增长的官方目标定在5%以上是一个较为宏大的目标；这样的强劲增长目标表明，中国高层领导人越来越担心长期严重的经济下滑可能会破坏支撑中共合法统治根基的一根重要支柱。

何立峰预计接替70岁的刘鹤出任国务院副总理，扮演“经济操盘手”角色。何立峰毕业自厦门大学财政金融系，拥有经济学博士学位。中国国家主席习近平在1985年至1988年担任厦门副市长时，当时先后任职市政府办公室干部、副主任、市财政局副局长、局长的何立峰曾与他共事。