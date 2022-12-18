台积电总裁：出口管制削弱各国间互信

台积电总裁魏哲家称，出口管制会侵蚀国家之间的相互信任，也将给中国大陆的芯片行业带来挑战。

综合彭博社和台湾《经济日报》报道，魏哲家星期六（12月17日）出席玉山科技协会举办的玉山科技论坛，以“半导体产业的新挑战”为题发表演讲。

魏哲家说：“出口管制和对其他国家产品的禁令摧毁了全球化带来的生产力和效率，或者至少降低了自由市场带来的好处。”

他说，半导体真正的挑战是成本，当全球化生产优势下降，影响自由市场经济后，最可怕的是从此国家之间的互相信任及合作开始减弱，而信任与合作是人类往前进步的一大动力，互相信任合作，人类才可能回到过去进步的方向。

魏哲家说，台积电很多设备是从境外进口，再将那些设备用到极致，如果各国想要互相对抗，大家都会很凄惨。他敦促政治人物们提出替代解决方案。

美国政府星期四（12月15日）发布联邦公报，将中国存储晶片制造商长江存储科技有限责任公司（YMTC）和21家中国人工智能晶片实体列入贸易黑名单，加剧中美之间的贸易冲突。

对此，魏哲家认为，多边出口管制将给中国大陆的芯片行业带来很多挑战。他也说：“老二要挑战老大，这不是解决方案，双方可以和平相处，不见得一定要分出胜负。”

对于台积电在美国亚利桑那州和日本熊本县建厂，魏哲家说，台积电建设新工厂是为了满足其客户美国苹果公司和日本索尼集团的需求，而不是满足外国政府的要求。

台积电创始人张忠谋上周二（6日）在美国亚利桑那州的工厂开幕式上称，全球化几乎已死，自由贸易几乎已死，“我真的不认为它们会在一段时间内回来。”