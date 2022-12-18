台积电1纳米新厂最早或于2026年动工 2027年量产

台积电1纳米新厂此前已确定落脚竹科龙潭园区，竹科管理局局长王永壮说，竹科龙潭园区三期扩建先导计划已上报，若一切顺利，目标2026年中即可供厂商展开建厂作业。业内分析称，这意味台积电1纳米厂最快2026年中可开始动土，最快2027年试产、2028年量产。

据台湾《经济日报》报道，业内也认为说，届时台积电海外厂区最先进制程应仍在3纳米，让台积电持续将业界最顶尖的制程根留台湾，全球主要客户最新的晶片也会仰赖台湾厂区生产，消除“去台化”疑虑。

据报道，台积电至今并没有释出官方的1纳米量产时间表，但台积电先前已多次强调会继续在台湾投资先进制程。

王永壮说，竹科龙潭园区三期扩建先导计划已于11月中旬呈报国科会转行政院，待行政院核定先导计划后，将依序举办公听会、地质钻探等，在听取居民意见后，竹科管理局规划2023年8月送件筹设计划。

王永壮也说，若2024年获行政院核定，预计需花两年时间通过二阶段环评、以及都市计划变更后，才会进入协议价购阶段、及土地征收作业。他希望于2026年中可提供约80公顷工业用地，给厂商建厂。

谈到竹科园区动态，王永壮说，竹科今年产值可望上看1.6兆元（新台币，下同，约706亿新元），将超越去年的1.58亿元，再创历史新高。他并说，今年除了光电产业衰退之外，半导体、精密机械、生物科技及电脑周边等产值都有成长。