研究：中国严寒地区冬季室内氡污染尤为严重

中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所研究员武云云近日发表的一篇论文说，中国严寒和寒冷地区室内氡浓度值得关注，冬季室内氡污染尤为严重。

氡是一种放射性气体，室内氡浓度主要源于建材。

据财新网，这篇论文介绍，根据世界卫生组织报道，室内氡是继吸烟后导致公众肺癌的第二大危险因素，约有3%至14%的肺癌由室内氡导致。近年，中国室内氡浓度呈现增长趋势。

财新网曾报道，上世纪80年代以来的30多年里，中国室内氡浓度呈显著上升趋势。专家认为，这与两大因素有关：一是墙体材料的改革，从黏土砖到加气混凝土砌块的墙材带来了室内氡浓度的上升；二是建筑节能的推广，近年来大力提倡的建筑节能政策带来的通风换气率降低，是室内氡浓度上升的另一大原因。

不同地区对居住建筑节能设计参数有不同要求。中国被划分为五个建筑热工设计气候区域：严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区和温和地区。

据报道，为研究不同建筑气候分区室内氡浓度的水平、季节变化以及建筑气候对室内氡浓度的影响，武云云团队2018至2020年针对不同建筑热工分区选取了19个典型城市，涉及五个建筑气候区，进行居室内氡浓度累积测量，布放时间三个月以上，测量时间多数集中在6至10月份。选择部分城市测量一年，进行季节变化分析。

此次测量涉及19个城市和五个建筑气候区，共获得1475户房屋的室内氡数据。严寒地区，包括伊春、黑河、哈尔滨、佳木斯、长春、沈阳、呼和浩特和西宁，室内氡浓度最高，均值为88.5Bq/立方米 ；寒冷地区包括银川、北京、济南，夏热冬冷地区包括合肥、成都，两个气候区室内氡浓度基本一致，均值分别为60.7Bq/立方米 和62.0Bq/立方米；夏热冬暖地区，包括福州、广州、深圳、海口，室内氡浓度均值为55.8Bq/立方米；温和地区包括昆明和贵阳，室内氡浓度均值为75.5Bq/立方米。

Bq（贝可）是放射性活度单位，放射性元素每秒有一个原子发生衰变时，其放射性活度即为1贝可。中国《民用建筑工程室内环境污染控制标准》要求，民用建筑工程在竣工验收时，必须检测包括氡在内的污染物浓度，氡的浓度要小于150Bq/立方米。

论文称，严寒地区长春室内氡浓度冬季最高，其次为夏季和秋季，春季最低，冬季是春季的2.2倍。夏热冬暖地区海口也呈现冬季最高春季最低的趋势，冬季是春季的1.5倍。

初步分析表明，室内氡浓度与气候分区有关。中国严寒和寒冷地区室内氡浓度值得关注，冬季室内氡污染尤为严重。

