香港素叶工作坊星期天（12月18日）在脸书专页发布消息指，香港作家西西因心脏衰竭逝世，享年85岁。

简短文告写道：“西西今晨八时十五分因心脏衰竭，在医院安详离世，家人、何福仁、梁滇瑛陪伴在侧。西西一生，精彩、愉快，并且有益，有意义。我们都会怀念她。”

西西是香港文学重要作家，原名张彦，广东中山人，1937年生于上海，1950年定居香港，曾任教职。西西的著作多元，包括诗、散文、长短篇小说、书评书介等四十多种。代表作有《我城》《像我这样的一个女子》《候鸟》《飞毡》《哀悼乳房》等。

西西的形式创新，以童心观照世界的写作视角，影响许多后辈华文写作者。笔名“西西”来自一个女孩玩跳格子游戏的形象。西西也擅长插画，晚年学习缝制玩具熊，《缝熊志》《猿猴志》创造了独特的写作类型。西西曾罹患乳癌，成功抗癌后，她写作《哀悼乳房》，成为华文世界疾病书写的重要文本。治疗癌症也导致她右手失灵，从此改用左手写作。

写作不辍的西西晚年仍不断发表作品，过去两年她出版了长篇小说《钦天监》、文集《石头与桃花》、诗集《动物嘉年华》与散文集《牛眼和我》。

西西的文学成就受到国际认可，2005年她获颁马来西亚《星洲日报》“花踪世界华文文学奖”，2011年被选为香港书展“年度文学作家”，2014年获得“全球华文文学星云奖”之贡献奖，2019年得到“美国纽曼华语文学奖”与瑞典“蝉文学奖”，2022年获颁香港艺术发展局颁发终身成就奖。