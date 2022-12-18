港知名作家西西逝世 代表作《我城》开香港本土城市文本先河

香港知名作家西西星期天（12月18日）早上因心脏衰竭在医院病逝，享年85岁。她的代表作《我城》入选二十世纪中文小说一百强，被认为是开创了香港本土城市文本的先河。

素叶工作坊在官方脸书发文说，西西星期天早上8时15分因心脏衰竭在医院安详离世，家人与朋友包括作家何福仁等都陪伴在侧。

这篇简短的贴文也形容西西一生“精彩、愉快，并且有益，有意义”。素叶工作坊是西西生前有份创立的素叶出版社的前身。

西西，原名张彦，广东中山人，1938年生于上海，毕业于香港葛量洪教育学院，曾任教职人员，1979年退休后，专事文学创作与研究。

西西曾经解释，她的笔名“西西”是象形文字，并说“西”是一个穿着裙子的女孩子两隻脚站在地上的一个四方格子里，“西西”就是“跳飞机”的意思，这是她小时候喜欢玩的一种游戏。

公开资料显示，西西曾与友人合办《大拇指周报》和素叶出版社。自50、60年代起，她的作品多刊于文艺及文化刊物，小说长期在报章每日连载，以其清新、创新，深受读者喜爱。短篇小说《像我这样的一个女子》1982年在台湾《联合报》发表，备受台湾文学界注目。

西西曾因患乳癌入院，术后康复但因后遗症致右手失灵，需改用左手写作。她后来为这场大病的经历着书《哀悼乳房》，后来被改编成电影《天生一对》。她的这部长篇小说于1992年也名列台湾《中国时报》开卷十大好书。

1999年，西西的长篇小说《我城》被《亚洲周刊》评入二十世纪中文小说一百强。据港媒报道，《我城》原本只连载在报纸上，要出书时，是经由西西亲自编辑成书，再配上她几笔亲手画的图案。《我城》被认为是开创了香港本土城市文本的先河。

据统计，西西的作品结集出版逾三十部，主要着作包括小说《胡子有脸》、《象是笨蛋》、《哀悼乳房》、《飞毡》、《白发阿娥及其他》；散文《花木栏》、《剪贴册》、《旋转木马》、《拼图游戏》；随笔《像我这样的一个读者》；新诗《西西诗集》等。

2005年，西西继王安忆、陈映真之后获世界华文文学奖。2018年，西西获得第六届纽曼华语文学奖（诗歌奖）。她也是纽曼华语文学奖的第三位女性获奖者，也是第一位来自香港的获奖者。香港艺发局今年5月公布“第16届香港艺术发展奖”，西西获得终身成就奖。