中国交通运输部：全面恢复道路客运服务

随着中国进一步放宽防疫限制，中国官方发布通知，全面恢复道路客运服务，并强调要严格落实对旅客不再查验核酸检测阴性证明和健康码、不再展开“落地检”、不再进行信息登记等规定。

据中国交通运输部网站消息，交通运输部星期天（12月18日）发布通知，提到为贯彻落实中共中央、中国国务院关于统筹冠病疫情防控和经济社会发展决策部署，落实“二十条”和“新十条”优化措施，就加快推进道路客运复工复产、保障人民群众平安健康顺畅舒心出行提出了五个要求，分别是全面恢复道路客运服务、精准实施疫情防控和保护措施、高效展开涉疫应急处置、切实强化安全生产管理，以及积极营造良好氛围。

在全面恢复道路客运服务方面，交通运输部强调，中国各地交通运输主管部门要坚决落实“非高风险区不得限制人员流动，不得停工、停产、停业”的要求，全面恢复道路客运服务，切实维护本辖区内道路班车客运、包车客运正常运行秩序。

同时，严格落实对旅客不再查验核酸检测阴性证明和健康码、不再展开“落地检”、不再进行信息登记等相关规定。前期因疫情原因采取暂停道路客运服务措施的地区，要迅速组织相关经营者恢复运营，并通过客运场站和线上售票平台公告、政府网站信息公开、广播等多种途径展开宣传，使社会公众知晓。

精准实施疫情防控和保护措施的部分，交通运输部要求各地交通运输主管部门要督促指导道路客运经营者，严格落实汽车客运站和营运客车消毒通风、从业人员个人防护和冠病疫苗“应接尽接”、引导乘客全程佩戴口罩等防疫措施。

至于高效展开涉疫应急处置，交通运输部说，从业人员或旅客出现感染冠病病毒情况时，对汽车客运站、营运客车一般不采取临时封控措施，同工作场所人员不进行大范围隔离。

此外，对确认出现相关症状的从业人员，原则上不安排作业；对感染已超过七天、症状消失或轻微、核酸或抗原检测结果转为阴性后，可在严格个人防护的情况下恢复相关从业人员工作。