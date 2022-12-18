花旗着手退出在华消费者银行业务 将影响约1200名员工

花旗集团正逐步结束中国的消费银行业务，这是这家美国银行从亚洲业务中撤退的最新步骤。

据《华尔街日报》报道，花旗集团去年提出了战略转变，那是首席执行官范洁恩（Jane Fraser）就任这一最高职位后采取的首批重大举措之一。花旗制定了计划，放弃其在亚洲的大部分零售业务，将资源用于财富管理和企业客户。

花旗集团负责传统业务的首席执行官说，在决定关闭中国消费者业务之前，该银行在过去几个月里已经探讨了中国消费者业务的多种战略选择。该行仍希望出售该业务组合。

花旗说，撤出该业务将影响到中国的约1200名员工。这家总部位于纽约的银行也说，将为那些希望继续在花旗工作的人探索各种选择，无论是在中国还是在其他地方。

花旗并说，将受到退出影响的在华产品包括存款、保险、投资、贷款和银行卡。它将保留在中国的机构业务。

该银行在2021年4月宣布了其战略转变，告诉投资者它将退出13个市场的消费者银行业务，其中大部分在亚洲。范洁恩说，这家美国银行缺乏在这些市场竞争的规模。该银行今年早些时候表示，还将从墨西哥的消费者银行业务中撤出。

今年1月，花旗同意将其在印度尼西亚、马来西亚、泰国和越南的消费者银行业务出售给大华银行。2021年12月，花旗将其在菲律宾的消费者部门出售给菲律宾联合银行。花旗说，结束在韩国的消费者业务和在俄罗斯的整体业务的计划也正在进行中。

该银行将继续在香港、新加坡、英国和阿拉伯联合酋长国提供消费者银行业务，它认为这些国家是吸引富裕客户的中心。

花旗表示，预计关闭其在中国大陆的零售业务的成本不会对公司的运营和财务状况产生重大影响。