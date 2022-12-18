张文宏：中国走出疫情已成定局 今冬重点保护脆弱人群

中国传染病专家张文宏称，中国走出疫情已成定局，不过目前需要保护脆弱人群度过现在的感染高峰期。

据澎湃新闻报道，中国国家传染病医学中心、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏星期六（12月17日）在2022年中美临床微生物学与感染病学高端论坛上说：“我们即将走出这次疫情已成定局，这个趋势不会再逆转”。

张文宏说，人类从来不以消灭一种物种来达到控制传染病的目标。所以，流感从世界上诞生以后，它跟人类的免疫系统逐渐达成了平衡，随着人类接种疫苗和普遍感染，它会与传染病维持在一定的稳态。

对于冠病病毒的演变，他说：“目前各种研究可以看出，我们接种了疫苗以后，对病毒的演变有非常大的压力，使得疫苗接种以后病毒演变的数量大幅度减少。从奥密克戎毒株家族跳跃出来再诞生一个传播更快的毒株现在已经很困难了。”

不过，张文宏强调，虽然奥密克戎毒株已经出现显著的毒性降低趋势，但还存在对于脆弱人群的攻击性，尤其是对于年龄大于80岁以上的人群，以及慢性肾病、高血压和一些神经系统疾病患者。

张文宏重申，由于大多数死亡或重症病例发生在没有接种疫苗的人群当中，疫苗接种对保护脆弱人群非常关键。他提出三条建议，第一，一旦感染，如有症状，要给予充分的药物治疗；第二，充分地接种疫苗；第三，在大流行期间形成一个反向保护，避免病毒进入脆弱人群生活的空间。