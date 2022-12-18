北大教授：政策优化后小微经营者信心将提升

中国北京大学光华管理学院教授张晓波说，随着防疫政策优化，小微经营者信心会有明显提升，经营活动会有很强反弹。

据北京日报客户端报道，张晓波周六（12月17日）在北大光华新年论坛上说，他带领的研究团队经行的调研显示，总体看中国小微经营者的表现指数现在远低于50%荣枯线，实际经营表现尚未恢复到疫情前水平。从时间趋势上看，过去几个季度呈现下滑趋势，虽然最近一个季度有所反弹，但指标还低于前两年同期水平。

对于小微经营者的经营信心，研究团队以市场需求、营业收入、运营成本、雇员规模四个指标构建信心指数。2022年四季度，受访者的信心全面低于50%荣枯线。张晓波说，这意味着小微经营者普遍对市场需求、营业收入、运营成本、雇员规模等都比较悲观。

调查显示，小微经营者的现金流维持时间表现在过去几个季度持续下滑，最近一两个季度虽有所反弹，但低于去年和前年同期水平。

张晓波特别指出，有46.3%的小微经营者现金维持时间短于一个月。这意味着如果封控超过一个月，近半数小微经营者有倒闭风险。

调查显示，小微经营者的净利润率一直不足3.5%，且自2021年第二季度以来，连续六个季度呈现下滑趋势。

调查团队还统计了小微经营者在2022年做核酸检测的频次与开门时间不足八周的情况。张晓波说，二者呈现很强的负相关关系。如果每天都做核酸，小微经营者开门不足八周比例就会明显升高，实际经营时间少，这对小微经营者的生产经营活动有负面影响。

从营业收入上看，如果核酸做得越勤，小微经营者营业收入下降的比例也就越高。从平均利润率上看，如果每天一次、两天一次核酸，小微经营者的利润率都是负的，做得都是赔本生意，如果八天及以上做一次核酸，利润率则提升至1.9%。

张晓波指出：“在过去几个季度，小微经营者实际经营情况出现持续下滑的趋势，利润率走低，现金流维持情况在小微经营者群体内部出现两极分化的现象，近半数经营者现金流不足一个月。”目前小微经营者经营困难和信心不足，主要源于疫情防控政策带来的不确定性和需求不足。

最近中国出台了“新十条”防疫措施，张晓波认为，随着防疫政策的优化，小微经营者信心会有明显提升，经营活动也会有很强反弹。