中国央行副行长刘国强：2023年货币政策力度不能小于今年

中国人民银行副行长刘国强说，2023年货币政策的力度不能小于今年，需要的话还要进一步加力，除非经济增长和通货膨胀超出预期。

《上海证券报》报道，刘国强星期六（12月17日）在由中国国际经济交流中心举办的中国经济年会上作出上述表述。他也说，中共中央经济工作会议的要求可以概括为总量要够、投向要准。“当前，我国仍然是少数保持正常货币政策的国家之一，货币政策的工具仍然比较充足，数量工具和价格工具都有空间，流动性管理的手段和经验都比较丰富。”

刘国强进一步说，总量要够，既包括更好满足实体经济的需要，也包括保持金融市场流动性合理充裕，资金价格维持合理弹性，不大起大落。

至于投向要准方面，刘国强认为就是要持续加大对普惠小微、科技创新、绿色发展、基础设施等重点领域和薄弱环节的支持力度。要继续落实好一系列结构性货币政策，效果好的可以酌情加力；对一些具有明确阶段性要求的政策，要及时评估，可以按时有序退出，也可以根据需要延长或者让别的货币政策工具进行接续。

刘国强说，从当前情况看，需要进一步支持的一些领域比较明显。比如房地产，在当前既是重点领域，也是薄弱环节，理应加大金融支持。

他形容房地产对居民生活和财产、宏观经济循环和产业链稳定、政府财政及金融市场的影响，都不是别的产业可以比肩的，房地产就是支柱产业；支柱不能大幅度摆动，非保持总体稳定不可。前期的宏观调控已经克服了大涨的风险，现在大跌已成为主要矛盾，急需止跌。

“当然，房住不炒的定位不能偏离，要以稳民生为落脚点，以稳市场主体为重要抓手，优化金融监管制度，加大金融支持力度。”

一年一度的中共中央经济工作会议上周四、五（12月15日至16日）两天在北京召开。会议承诺加大宏观政策调控力度，把恢复和扩大消费摆在优先位置，并加强对民营经济支持，以推动经济运行整体好转。

受防疫封控和楼市疲弱等因素冲击，分析师普遍预计中国今年经济增幅仅有3％左右，远低于5.5％左右的官方目标。随着中国大幅放宽防疫管控，近期多名专家认为官方将把明年经济增长目标定在5％左右。制定经济增长目标是这场闭门会议的议程之一，但具体数字要到明年3月的全国“两会”（人大和政协年会）才揭晓。

