胡润食品业百强榜：贵州茅台居首

胡润研究院与环球周日（12月18日）首发联合发布的中国食品行业百强榜显示，贵州茅台以2.4万亿元（人民币，下同，4677亿新元）的价值保持中国食品行业最具价值企业，价值同比上升10%，超过第二名到第六名五家企业的价值总和。

据证券时报网报道，胡润研究院发布“中国食品行业百强榜”。上榜的100家食品企业涵盖食品综合、酒类、软饮料、乳制品、肉制品、调味品、烘培、粮油、保健品和农牧行业。

据介绍，今年上榜门槛为100亿元（人民币，下同，约20亿新元），比去年下降15亿元；前50名门槛为250亿元，比去年下降26亿元；前10名门槛为2，300亿元，比去年下降110亿元。上榜企业总价值为9.2万亿元，比去年下降4%。

胡润百富董事长兼首席调研官胡润说，民营企业对食品行业贡献很大，此次新上榜的八家企业全部是民营企业，百强中有68%是民营企业。

胡润说：“与欧美食品行业相比，中国最大的特色是白酒第一，今年的白酒企业又比去年多一家。酒类占百强榜的三分之一，其中四分之三是白酒。”

此次共有五家白酒企业进入食品行业百强榜前十，除贵州茅台外，五粮液价值虽下跌了25%，仍以6600亿元位居第二，汾酒和泸州老窖分列第五第六，洋河保持第九。

贵州茅台以2.4万亿的价值蝉联中国食品行业最具价值企业，比去年增长10%，相当于增加了一个伊利的价值。

本次榜单中的“中国食品企业”是指公司总部在中国的企业，在中国A股或港股上市的外资控股企业也在研究范围之内。上市公司市值按照2022年9月30日的收盘价计算，非上市公司估值参考同行业上市公司或者根据最新一轮融资情况进行估算。