以岭药业：未见连花清瘟造成肝肾功能损伤等反应

对于有关连花清瘟可造成肝损伤、肝衰竭的质疑，中国以岭药业周日（12月18日）回应称，大量科学的临床研究及系统毒理研究均证实了连花清瘟产品的安全性及有效性。

据第一财经报道，以岭药业公告，国家不良反应监测中心统计显示，连花清瘟胶囊上市截至目前，不良反应发生率是十万之一。根据国际医学科学组织委员会推荐的不良反应判定标准，其不良反应发生率属于非常罕见级别，未见与连花清瘟相关的肝肾功能损伤不良反应。

公司还公告，急性毒性实验研究结果显示，连花清瘟大鼠给药剂量达到18g/kg，相当于人体临床用量的453倍，未出现药物相关性毒性反应；长期毒性研究中犬、大鼠连续给药四周，使用剂量相当于人临床用量的24倍和145倍，未见药物相关毒性反应。

在荟萃分析方面，公司公告，一项连花清瘟自上市至2021年2月的217项临床研究不良反应的荟萃分析，涉及连花清瘟治疗流感、呼吸道感染、肺炎、新冠肺炎等疾病的临床研究，结果显示连花清瘟或联合常规药物组较常规药物组总的不良反应发生率降低，未见与连花清瘟有关的肝肾功能损伤。

连花清瘟胶囊是以岭药业的主导产品，主要用于感冒、流感、冠病相关疾病的治疗。最近，连花清瘟处于供不应求局面。记者查阅多个电商平台，显示该药仍处于缺货状态。

