蔡崇信计划出售价值2.6亿美元的阿里巴巴股份

阿里巴巴联合创始人蔡崇信计划通过摩根士丹利，出售价值约2.6亿美元（下同，约3.53亿新元）的阿里巴巴股份。

彭博社报道，根据The Washington Service数据，蔡崇信拥有的一家控股公司本月提交了文件，计划通过摩根士丹利出售300万份阿里巴巴美国存托凭证（ADR），约占蔡崇信所持有阿里巴巴股权的8%左右。按上周四（12月15日）收盘价计算，这部分股权价值约2.6亿美元。

据报道，蔡崇信通过位于香港的家族办公室蓝池资本（Blue Pool Capital），不断扩大阿里巴巴以外的投资。蓝池资本主要管理美国股票、风险投资和不动产等投资。

今年1月，蓝池资本以1.88亿美元买下了先前由知名对冲基金经理Dan Och持有的一个纽约顶层豪宅单位。此外，蓝池资本还管理蔡崇信的体育投资，包括布鲁克林网（Brooklyn Nets）。

根据彭博亿万富豪指数，现年58岁的蔡崇信目前个人净值为58亿美元。他在台湾出生，如今持有加拿大国籍，1999年时辞去一份年薪70万美元的投行工作，加入阿里巴巴，并在当时仅领取50美元的月薪。

阿里巴巴2014年挂牌上市时，蔡崇信就开始陆续出售在阿里巴巴的持股。在2017至2021年间，他售出了价值至少33亿美元的股份。

