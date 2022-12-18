浙江近八成感染者为中青年

浙江省近八成的感染者为中青年，第一波疫情预计明年1月中旬迎来高峰。

综合澎湃新闻和中国宁波网报道，浙江省疫情防控工作领导小组办公室常务副主任、省政府副秘书长陈重星期天（12月18日）在新闻发布会上通报最新情况。

陈重介绍，当前浙江疫情呈现三个特点，第一，近八成的感染者为中青年，“一老一小”等脆弱人群目前占7.4%，但有可能逐步升高；第二，绝大多数病例为轻症和无症状，没有出现重症、危重症病例和死亡病例；第三，流行毒株以奥密克戎BA.5.2和BF.7为主，暂未发现XBB和BQ.1等毒株。

他说，根据国内外多个疫情研究模型测算，浙江第一波疫情预计在明年1月中旬左右迎来高峰，也不排除提前到来。这期间又恰逢农历新年，疫情将伴随人口流动加速传播。

陈重说，为科学精准应对即将到来的高峰，浙江省政府已优化核酸检测与查验政策，全省党政机关、企事业单位带头不再查验核酸证明。全省开设的发热门诊和基层发热诊室已覆盖90%以上的乡镇（街道），全省定点医院、亚定点医院的床位、ICU床位均已超国家标准。

针对购药难等问题，陈重说，浙江政府已重点加强抗病毒、清热解毒类中成药，抗原试剂等抗疫物资的生产储备和供应，推动企业提高产能。