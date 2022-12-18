中国多地预测明年1月迎感染高峰

随着疫情的发展，中国多地相继在预测当地疫情高峰到来的时间。综合看，进入明年1月，多地将迎来疫情感染高峰，这期间又恰逢农历新年，疫情将伴随人口流动加速传播。

据第一财经报道，中国浙江省疫情防控工作新闻发布会周日（12月18日）介绍，据中国国内外多个研究模型测算，浙江第一波疫情预计明年1月中旬左右迎来高峰，也不排除提前到来的可能。

江西省政府新闻办12月15日举行江西省疫情防控工作新闻发布会，江西省疫情防控指挥部综合组、医疗救治组组长龚建平介绍称，据专家分析研判，江西省下一波疫情高峰将在今年12月底、明年1月初到来，春节前后达到峰值。

目前，更多的地区预测当地疫情感染高峰是在明年1月份，比如山东、湖北宜昌、浙江苍南等地。

进入1月后，中国各地逐渐进入春节返乡高峰，将会有大规模人流从大城市返回农村。目前各地也在加紧为压峰做准备。

山东省疫情处置工作指挥部医疗救治专家组组长董亮说，为了解决医疗挤兑现象，部分方舱职能已经转变成为亚定点医院，可以用于收治普通型和重型的患者。

浙江苍南县也在补充调剂各种医疗资源，全力做好抵御冲击的准备。12月14日，苍南县决定面向全社会公开招聘200名护士，进一步保障定点医院及亚定点医院的接诊能力。目前县人民医院重症床位数已达到总床位数8%以上。

