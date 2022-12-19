抖音疑在台设分公司违法经营 台陆委会：司法机关侦办中

中国大陆短视频平台抖音所属的北京字节跳动，疑在台湾设立分公司并违法从事业务。台湾陆委会对此说，日前已对此事积极主动查处，涉嫌刑事犯罪部分，也已移由台湾司法机关依法侦办中。

台湾亲绿的《自由时报》报道，字节跳动积极海外扩点，根据台湾经济部商业司的商工登记查询，2018年3月成立的“昇洋国际生技有限公司”，在今年11月核准变更登记为“字节跳动台湾股份有限公司”。

这家公司求才广告的企业简介显示，公司通过直播平台开发网红的粉丝价值，并与字节跳动旗下抖音、TikTok（抖音海外版）等社交平台达成“战略合作”。

台湾《两岸人民关系条例》规定，大陆网络社交平台服务业不得在台湾经营相关业务。若该分公司确实与抖音有关且未经申请许可，可能涉及违反《两岸人民关系条例》，可处行为人3年以下有期徒刑、拘役或科或并科1500万元（新台币，约66.2万新元）以下罚金。

《自由时报》引述知情官员说，若没有北京授权允许，上述公司不可能会使用抖音母公司的名称，并称该公司于地方政府完成工商登记，是否涉及大陆资本在台湾违法营业，都将是追查重点。

陆委会发布新闻稿，称经查案件于今年12月9日，行政院罗秉成政务委员针对TikTok危害台湾资通安全，邀集相关主管机关召开专案会议时，即已发现相关疑涉违法情事，并责成主管机关积极主动查处，其中业者涉嫌刑事犯罪部分，也已移由司法机关依法侦办中。

陆委会说，近年陆方运用TikTok等短视频对其他国家进行认知操作渗透，且有为大陆政府收集用户个资之高度风险，已引起各国的重视并采取相关反制措施。

陆委会强调，政府基于资安保护，重申禁止公部门使用大陆制应用程序，也将配合行政院指示，会同相关主管机关研议有效安全管理作为。

