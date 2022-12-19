港媒：霍启刚将出任香港艺术发展局主席

香港已故爱国商人霍英东的长孙、立法会议员霍启刚，在上星期举行的中国全国人大港区代表选举中顺利当选并成为“票王”。香港媒体引述消息透露，他将“双喜临门”，有望担任香港艺术发展局新一任主席。

香港《星岛日报》报道，香港艺术发展局是成立于1995年的法定机构，现任主席王英伟自2011年起任职至今，任期将在今年年底结束；由于他执掌艺术发展局已经超过十年，势必换人。

报道也提到，随着中国大陆在《十四五规划纲要》支持香港发展成为“中外文化艺术交流中心”，香港艺术发展局未来的角色将变得更加重要，主席花落谁家引起外界关注。

霍启刚是现任艺术发展局委员，一直被视为下任主席的热门人选之一。不过，香港政圈也传出醉心艺术的新世界行政总裁郑志刚可能是“黑马”。也有消息称，演艺学院校董会主席周振基也是艺术发展局主席热门人选。本身是商人的周振基师承粤剧名伶林家声，热心推广粤剧艺术，他同时是特区选举委员会体演文出界召集人。

但《星岛日报》引述最新消息透露，艺术发展局主席最终由霍启刚“跑出”，相信当局很快将公布这项消息。

霍启刚今年43岁，是代表体育、演艺、文化及出版界功能组别的立法会议员，他的家族十分显赫，爷爷是曾任中国全国政协副主席、全国人大常委的已故爱国商人霍英东，妻子是中国奥运跳水金牌得主郭晶晶。

据报道，艺术发展局旨在促进及支持香港艺术发展，每年主宰着逾亿元（港元，约1745万新元）拨款，是香港艺术团体主要的资助来源。